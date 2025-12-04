الأردن يحصد 4 جوائز للتميز الحكومي العربي في نسخته الرابعة

وطنا اليوم:حصد الأردن أربع جوائز للتميّز الحكومي العربي خلال انطلاق أعمال الدورة الرابعة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وفازت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بجائزة أفضل وزارة عربية، وتسلم الجائزة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، كما فاز أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة بجائزة أفضل مدير بلدية عربية.

وحصد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك جائزة أفضل مؤسسة عربية، فيما نالت مؤسسة نهر الأردن جائزة أفضل مبادرة لتمكين الشباب، وتسلمها مدير المشاريع في المؤسسة نزار الصليبي.

وأعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا ) عن اعتزازه وفخره بالفوز بجائزة أفضل وزارة عربية، موضحاً أنها تحمل مكانة خاصة في ظل المنافسة على مستوى الأجهزة الحكومية، وضمن مسارات الإصلاح الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف أن، الوزارة وضعت نصب عينَيها ترسيخ مكانة التطور الحكومي والإداري في الأردن وتعزيز أثرها على الجوانب الاقتصادية مشيرا

إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملموساً في التحول الرقمي، إذ جرى رقمنة نحو 90% من معاملاتها، إلى جانب تبسيط الإجراءات والخدمات.

وأعرب امين امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه ثمرة عمل مؤسسي مشترك في أمانة عمّان، وانعكاس للرؤية الملكية في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد العكاليك أن الجائزة تحمل قيمة معنوية كبيرة، وتمثل تتويجاً لجهود دائرة الجمارك الأردنية، ما يدفع لمزيد من العمل للحفاظ على هذا المستوى من التميز، مشيراً إلى أن الأردن قادر على تحقيق المنجزات بسواعد ابنائه كما يؤكد دائماً جلالة الملك.

وقال نزار الصليبي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجائزة تأتي تزامناً مع مرور 30 عاماً على تأسيس مؤسسة نهر الأردن، احتفاءً بجهودها في تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أن المؤسسة ماضية في تنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة، “فالشباب هم محور التنمية وركيزة مستقبل الأردن”.