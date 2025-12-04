بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يحصد 4 جوائز للتميز الحكومي العربي في نسخته الرابعة

15 ثانية ago
الأردن يحصد 4 جوائز للتميز الحكومي العربي في نسخته الرابعة

وطنا اليوم:حصد الأردن أربع جوائز للتميّز الحكومي العربي خلال انطلاق أعمال الدورة الرابعة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وفازت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بجائزة أفضل وزارة عربية، وتسلم الجائزة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، كما فاز أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة بجائزة أفضل مدير بلدية عربية.
وحصد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك جائزة أفضل مؤسسة عربية، فيما نالت مؤسسة نهر الأردن جائزة أفضل مبادرة لتمكين الشباب، وتسلمها مدير المشاريع في المؤسسة نزار الصليبي.
وأعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا ) عن اعتزازه وفخره بالفوز بجائزة أفضل وزارة عربية، موضحاً أنها تحمل مكانة خاصة في ظل المنافسة على مستوى الأجهزة الحكومية، وضمن مسارات الإصلاح الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن، الوزارة وضعت نصب عينَيها ترسيخ مكانة التطور الحكومي والإداري في الأردن وتعزيز أثرها على الجوانب الاقتصادية مشيرا
إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملموساً في التحول الرقمي، إذ جرى رقمنة نحو 90% من معاملاتها، إلى جانب تبسيط الإجراءات والخدمات.
وأعرب امين امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه ثمرة عمل مؤسسي مشترك في أمانة عمّان، وانعكاس للرؤية الملكية في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها للمواطنين.
وأكد اللواء أحمد العكاليك أن الجائزة تحمل قيمة معنوية كبيرة، وتمثل تتويجاً لجهود دائرة الجمارك الأردنية، ما يدفع لمزيد من العمل للحفاظ على هذا المستوى من التميز، مشيراً إلى أن الأردن قادر على تحقيق المنجزات بسواعد ابنائه كما يؤكد دائماً جلالة الملك.
وقال نزار الصليبي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجائزة تأتي تزامناً مع مرور 30 عاماً على تأسيس مؤسسة نهر الأردن، احتفاءً بجهودها في تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أن المؤسسة ماضية في تنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة، “فالشباب هم محور التنمية وركيزة مستقبل الأردن”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:36

الأمن يطلق خدمة التدقيق الأمني للمركبات عبر الرقم الموحد 117111

16:22

شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

16:17

حجازي: هيئة النزاهة استردت 100 مليون دينار خلال 4 سنوات

16:13

السوداني يوجه بإجراء تحقيق في خطأ يتعلق بتجميد أموال حزب الله والحوثيين

16:09

إسرائيل تعلن نيتها قصف مناطق في جنوب لبنان وتدعو السكان لإخلاء مبان

16:04

نهاية محتومة للعملاء .. مقتل ياسر أبو شباب في قطاع غزة

15:37

الشواربة يتسلّم جائزة التميز الحكومي كأفضل مدير بلدية عربية

15:19

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري

15:17

سماوي يلتقي سلامة ولحود ويبحثان سبل التوأمة بين مهرجان جرش والمهرجانات اللبنانية

14:42

الإعلان عن استشهاد 3 أسرى من غزة في سجون الاحتلال

14:34

خطة شاملة لإحياء قلعة الكرك والمدينة القديمة بتوجيهات ملكية

14:04

الجمارك الأردنية تحصد المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية على مستوى الوطن العربي

وفيات
وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025