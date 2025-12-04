سماوي يلتقي سلامة ولحود ويبحثان سبل التوأمة بين مهرجان جرش والمهرجانات اللبنانية

وطنا اليوم:بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، ايمن سماوي ،مع وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة ووزيرة السياحة لورا لحود، سبل تنمية العلاقات بين البلدين وإمكانات تطويرها ،كما تم خلال اللقاء في مقر وزارتي الثقافة والسياحة اللبنانية في بيروت ، بحث إمكانية المشاركة في فعاليات المهرجان بدورته الـ 40 والتوأمة بين مهرجان جرش للثقافة والفنون و مهرجان بيت الدين ومهرجان بعلبك ، والاستفادة من البرامج الثقافية والفنية والموسيقية .

واعرب وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة خلال اللقاء ان بلادنا تزخر بالمعالم الثقافية ، وهي روح الشعوب وهويتها التي تعكس تاريخها وتطلعاتها ، مثمنا الجهود المبذولة في هذا المهرجان العريق ،بالتقريب بين الشعوب والحضارات، وتعزيز التفاهم المتبادل، وبناء عالم أكثر تسامحاً وتعاوناً.

وأشادت لحود بالعلاقات القوية والتاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات والمستويات السياسية والإقتصادية والسياحية، ومنوهةً بالجهود التي يبذلها مدير المهرجان، والأفكار التي تم طرحها خلال اللقاء ، تعد محركاً إيجابيا تخدم كافة القطاعات السياحية والثقافية والفنية في كلا البلدين .

وتهدف هذه اللقاءات التي بدأها المدير التنفيذي للمهرجان ايمن سماوي مع السفراء العرب والدول الصديقة ، ولقائه بوزيري الثقافة والسياحة اللبنانية ، الى تفعيل عوامل الجذب السياحي بين البلدين الشقيقين ، خصوصا وانا المهرجانات أصبحت ركيزة أساسية في تنشيط القطاع السياحي، وتخلق أجواءً مليئة بالثقافة والحيوية، والتعرف على تجارب المدن الترفيهية وتراثها. ابتداءً من الفعاليات الثقافية إلى المهرجانات الفنية والموسيقية. ودأب سماوي على التنوع في استقطاب الإيقاعات والاتجاهات الموسيقية والانفتاح على كافة الفنون الغنائية ، سواء ما يتصل منها بالحاضر أو ما يدخل في خانة تراث الشعوب.