تراجع التحصيل من بند الرسوم الجمركية 1.7% خلال أول 9 شهور من 2025

22 ثانية ago
وطنا اليوم:أظهرت بيانات وزارة المالية أن التحصيل الحكومي من بند الرسوم الجمركية بلغ 1.7%خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيانات، فإن قيمة الرسوم الجمركية المحصلة من قبل الحكومة وصلت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي قرابة 165 مليون دينار، مقارنة مع 168 مليون دينار من التحصيل الحكومي من بند الرسوم الجمركية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما الغرامات الجمركية فوصل التحصيل الحكومي من هذا البند قرابة 21 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 24 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


