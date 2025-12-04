بنك القاهرة عمان
تلفريك عجلون يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تذاكر مجانية بشكل دائم

تلفريك عجلون يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تذاكر مجانية بشكل دائم

وطنا اليوم:احتفلت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال استضافة مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في تلفريك عجلون، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وجاءت هذه الفعالية في إطار حرص المجموعة على تعزيز دمجهم وإبراز دورهم المهم في المجتمع.
وقال مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، أن تلفريك عجلون قدّم سلسلة من الأنشطة التفاعلية الدامجة داخل المقصورات وفي محيط الموقع، اشتملت على فقرات تعريفية وترفيهية تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوفير تجربة سياحية آمنة وممتعة. وتعكس هذه الأنشطة حرص المجموعة على ترسيخ قيم المساواة والتمكين المجتمعي، وإتاحة المجال للأشخاص ذوي الإعاقة للاستمتاع بكامل تفاصيل التجربة السياحية دون أي عوائق.
كما أكدت المجموعة التزامها بتوفير بيئة صديقة ومهيأة، تشمل مرافق مصممة وفق معايير الوصول الشامل وخدمات تضمن سهولة الحركة والوصول، بما يعزز حق الجميع في المشاركة والاستفادة من المرافق السياحية الوطنية.
والجدير بالذكر أن تلفريك عجلون، يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تذاكر مجانية بشكل دائم، تأكيداً لحرصها المستمر على توفير خدمات دامجة وتسهيلات تضمن استفادة الجميع من هذا المشروع السياحي الحيوي.


