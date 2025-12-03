بنك القاهرة عمان
أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

3 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:عادت مجموعة من الأطفال وذويهم، تضم 140 شخصا، إلى قطاع غزة عبر جسر الملك الحسين اليوم الأربعاء بعد أن استكمل الأطفال العلاج في المستشفيات الأردنية.
واستكمل جميع المرضى بحسب التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات مراحل العلاج كافة، حيث قدمت لهم أقصى درجات الرعاية الطبية ولذويهم أفضل سبل الاستضافة.
وتلقى الأطفال الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن وصلوا إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”، التي أطلقتها المملكة لتقديم العون الطبي لأبناء القطاع المحاصر.
وكان الأردن أعلن منذ إطلاق المبادرة أن المرضى ومرافقيهم سيعودون إلى غزة بعد استكمالهم العلاج ليتسنى للأردن إجلاء دفعة جديدة من المرضى للعلاج في مستشفيات المملكة، ليجسد بذلك موقف الأردن الدائم في دعم الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم وألا يساهم بأي شكل في تهجير الفلسطينيين عن أرضهم.
ويواصل المئات من الأطفال الغزيين رحلة العلاج في الاردن، منذ بدء عمليات الإجلاء الطبي بداية شهر آذار الماضي.
وتعد مبادرة الممر الطبي الأردني إحدى المبادرات التي ينفذها الأردن منذ بدء الحرب على غزة، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية، وتشمل هذه المبادرات إرسال مستشفيات ميدانية وعيادات متخصصة، وقوافل مساعدات طبية وغذائية.


