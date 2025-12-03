السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

وطنا اليوم:‎في إطار جولتها الأولى في العقبة بعد تسلّم مهامها الدبلوماسية، قامت السيدة ستيلا كلوث، سفيرة مملكة هولندا لدى الأردن، بزيارة النافورة مول للاطلاع على تجربة المول الرائدة في تطبيق معايير الأبنية الخضراء وذلك في مستهل مهمتها كسفيرة لدى البلاط الهاشمي.

واطلعت السفيرة الهولندية الزيارة على نتائج مشروع “الأبنية الخضراء في الأردن” المدعوم من الحكومة الهولندية، والذي أثمر عن شراكة ناجحة افضت إلى حصول النافورة مول على شهادة EDGE العالمية التي تمنح للمباني المستدامة ذات الكفاءة في استخدام الموارد.

وأشادت السيدة ستيلا كلوث بالنافورة مول كأحد صروح مدينة العقبة الرائدة في إطلاق فكر جديد فيما يتعلق بالمباني الخضراء معربة عن سعادتها للتعاون في إنجاح هذه المشاريع بين هولندا والأردن .

‎وكان في استقبال السفيرة والوفد المرافق كل من المهندس هيثم المجالي، الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية، والسيد مخيمر أبو جاموس، عضو هيئة المديرين لشركة الاسواق الاولى، وإدارة المول، حيث رحّبوا بالسفيرة وقدموا لها لمحة شاملة عن التجربة الريادية للمول في تطبيق مبادئ الاستدامة.

‎واطلعت السفيرة خلال جولتها على نظم ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ومعايير التصميم الأخضر التي أسهمت في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الممارسات البيئية داخل المول، مما يجعله نموذجاً ناجحاً لتطبيق معاير الأبنية الخضراء في القطاع التجاري.

‎وأشاد السيد حمزة صباغ، مسؤول الشؤون الاقتصادية والتجارية في السفارة الهولندية، بالتعاون البنّاء مع إدارة المول، مؤكداً أهمية دعم المشاريع التي تعزز الابتكار والاستدامة في الأردن.

‎وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود السفارة الهولندية لتعزيز دعمها للمبادرات التي تسهم في تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة في المملكة

و كان النافورة مول المملوك من قبل شركة الأسواق الحرة الأردنية، حصل على شهادة التميز في التصميم من أجل الكفاءة (Excellence in Design for Greater Efficiencies – EDGE)، ليُصبح بذلك أول مجمع تجاري في الأردن، وأول مبنى في مدينة العقبة يحصل على هذا الاعتماد العالمي في مجال البناء الأخضر.

وتُمنح شهادة EDGE من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وتُعد من أبرز الشهادات الدولية التي تُمنح للمباني الموفّرة للطاقة والمياه ومواد البناء، والتي تُسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة في قطاع الإنشاءات والتطوير العمراني.

ويُعتبر حصول النافورة مول على هذه الشهادة تتويجًا لجهود شركة الأسواق الحرة الأردنية في تطبيق أفضل ممارسات التصميم المستدام، مما يعكس التزامها بتطوير مشاريع مسؤولة بيئيًا تدعم التوجه الوطني نحو التنمية الخضراء، وتعزز مكانة مدينة العقبة كمركز اقتصادي وسياحي حديث وصديق للبيئة.