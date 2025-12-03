الطاقة والمعادن: اللون الأزرق في الكاز أداة رقابية لكشف أي حالات تلاعب

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إضافة مادة لونية كاشفة إلى الكاز مما يؤدي إلى تحوله للون الأزرق، مؤكدة أن المادة اللونية الكاشفة لا تؤثر إطلاقًا على جودة الكاز أو كفاءته التشغيلية ولا يترتب عليها أي تغيّر في مواصفاته الفنية وسلامة استخدامه.

ووفق بيان قالت الهيئة إن تطبيق هذه الإضافة خضع لدراسات فنية متخصصة وطُبّق ضمن نسب محددة دقيقة تضمن توافقها الكامل مع القواعد الفنية والمواصفة القياسية المعتمدة لمادة الكاز، وبالتعاون الفني مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

وأوضحت الهيئة أن استخدام المادة اللونية الكاشفة يوفّر أداة فورية للفرق الرقابية تمكّنها من كشف أي محاولات للخلط أو التلاعب، بما في ذلك الخلط بالماء أو السولار والديزل، إلى جانب إتاحة مؤشر بصري يساعد المستهلك في بعض الحالات على ملاحظة أي تغير غير طبيعي في مادة الكاز. ويأتي هذا التطوير في سياق إجراءات مستمرة لتعزيز أدوات الرقابة ورفع جاهزية المنظومة الفنية لضمان سلامة المشتقات البترولية في جميع مراحل تداولها وحماية المستهلك.

وأضافت الهيئة أنه تم بدء التطبيق فعلياً من قبل شركة مصفاة البترول الأردنية، حيث باشرت بتوفير “الكاز الأزرق” في جميع محطات شركة جوبترول. وأكدت الهيئة أنه سيتم توسيع نطاق توفير الكاز الأزرق ليشمل المحطات التابعة لبقية الشركات التسويقية (شركة المناصير وشركة توتال)، وذلك اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، بما يضمن إتاحته للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مع الالتزام التام بأعلى درجات الجودة والقاعدة الفنية المعتمدة.

وتواصل الهيئة، بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية مكثفة على محطات المحروقات ومراكز التعبئة والمستودعات العاملة في كافة مناطق المملكة، لضمان الالتزام بالمواصفات والأسعار وشروط السلامة العامة، والحفاظ على استمرارية تزويد مادة الكاز وبقية المشتقات البترولية في جميع المناطق، خصوصًا مع توقع ارتفاع الطلب خلال موسم الشتاء.