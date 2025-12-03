وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:

مشرف أنظمه وشبكات في مركز الحاسوب.

وفقاً للشروط التالية

أن يكون أردني الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علم الحاسوب بتقدير لا يقل عن جيد.

خبره في إدارة الخوادم (Windows).

تقديم الدعم الفني للأنظمة والتطبيقات والبنية التحتية للشبكات الداخلية.

خبرة في إدارة ومراقبة وصيانة الشبكات لا تقل عن سنتين.

يفضل من لديه شهادات CCNA وCCNP.

الوثائق المطلوبة

السيرة الذاتية.

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.

على من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 9/12/2025 ..

كما تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:

فني صيانة الكترونيات في مركز الحاسوب.

وفقاً للشروط التالية

أن يكون أردني الجنسية.

أن يكون حاصل على مؤهل علمي دبلوم مهني.

خبره لا تقل عن سنتين في صيانة الطابعات واللوحات الإلكترونية وأجهزة الحاسوب.

أن يكون لديه خبره في استخدام انظمة الحاسوب.

الوثائق المطلوبة

السيرة الذاتية.

صورة عن المؤهل العلمي.

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.

على من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 9/12/2025 ..