عمّان الأهلية تنظّم ندوة عن الصناعات الدوائية ويوما طبيا في عين الباشا

وطنا اليوم:استضافت كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية، الصيدلانية نادين أبو قياص، مختصة في تطوير الأعمال في شركة Pioneer Pharma ، حيث قدّمت ندوة متخصصة عبر منصة Microsoft Teams تناولت موضوع تطوير الأعمال في الصناعات الدوائية من منظور مهني وتطبيقي.

جاء ذلك ضمن نشاطات مساق “مشروع تخرج” بإشراف الدكتورة بيان أبو راس وبالتعاون مع لجنة متابعة الخريجين في الكلية.

وتطرقت أبو قياص خلال الجلسة إلى أقسام تطوير الأعمال والأدوار الوظيفية المرتبطة بها، كما شرحت أسباب ملاءمة خريجي الصيدلة للعمل في هذا المجال، مستعرضة حالة واقعية من سوق العمل تسلّط الضوء على طبيعة المهام والفرص المتاحة. وقد وفّرت الجلسة للطلبة فهمًا أعمق للخيارات المهنية الواعدة خارج نطاق العمل الدوائي التقليدي، إضافة إلى توضيح المهارات المطلوبة للنجاح في هذا التخصص.

وعلى صعيد اخر ، شاركت كلية الصيدلة وبالتعاون مع جمعية “كلنا للخير أهل الخيرية” في فعاليات اليوم الطبي المجاني الذي أُقيم في مدرسة عين الباشا الثانوية للبنين في منطقة عين الباشا، وذلك في إطار دور الجامعة الريادي في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الوعي الصحي.

وقام عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالإشراف المباشر على الطلبة خلال الفعالية، حيث أسهموا في تنظيم الأدوية وتجهيزها للصرف، إضافة إلى صرف الأدوية للمراجعين بعد تقييم الأطباء لحالاتهم، وتقديم المشورة الصيدلانية لضمان الاستخدام الصحيح والآمن للعلاج.

كما قدّم أعضاء الهيئة التدريسية محاضرات تثقيفية حول الاستخدام السليم للمضادات الحيوية، مؤكدين خطورة تناولها دون وصفة طبية أو استخدامها في علاج الالتهابات الفيروسية، لما لذلك من دور في زيادة انتشار مقاومة المضادات الحيوية التي تُعد إحدى أبرز التحديات الصحية عالميًا.