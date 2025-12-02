كأس العرب في يومها الثاني: انتصار مغربي وتعادل مثير بين مصر والكويت

وطنا اليوم:بثلاثية في الشوط الأول، افتتح “أسود الأطلس” مشوارهم في كأس العرب FIFA بانتصار مُقنع على جزر القمر، فيما انتهت مواجهة مصر والكويت بالتعادل 1-1، بانتظار لقاء السعودية وعُمان لاحقًا اليوم.

وانطلق اليوم الثاني من منافسات كأس العرب FIFA قطر 2025™ بانتصار مستحق للمغرب على جزر القمر في الريان ضمن المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية. وفي المباراة الأولى من المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل التاريخي، حسم التعادل 1-1 مواجهة مصر والكويت.

وتُستكمَل مباريات اليوم بمواجهة المملكة العربية السعودية ضد عُمان في الريان.

المغرب 3-1 جزر القمر

أهداف المغرب : سفيان بوفتيني (د.5) ، طارق تيسودالي (د.11) ، كريم البركاوي (د.90+4)

هدف جزر القمر: محمد بولكسوت (هدف عكسي 56)

بثلاثية في الشوط الأول، وقّع المنتخب المغربي على انتصاره الأول في قطر 2025 على حساب جزر القمر، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

فرض “أسود الأطلس” سيطرتهم منذ البداية، وافتتحوا التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الخامسة بعد ركنية نفذها أسامة طنان ارتقى لها سفيان بوفتيني ووضعها برأسية رائعة في المرمى. وبعد ست دقائق فقط، عزّز طارق تيسودالي التقدم من ركنية أخرى، حين تابع الكرة بقدمه لترتطم بمدافع جزر القمر وتتحول داخل الشباك.

ورغم أفضلية المغرب، كادت جزر القمر أن تُفاجئ الدفاع بتسديدة قوية من إبراهيم جودجا علت القائم بقليل في منتصف الشوط. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أرسل حمزة الموسوي كرة عرضية متقنة داخل المنطقة قابلها كريم البركاوي برأسية جميلة، ليُنهي المنتخب المغربي الشوط الأول متقدمًا بثلاثية دون رد.

مع بداية الشوط الثاني، خرج منتخب جزر القمر من مناطقه بحثًا عن العودة في النتيجة، واقترب بالفعل من تقليص الفارق بتسديدة قوية من زيد أمير، لكن الحارس علي أحمد تألق وتصدى لها ببراعة. وبعد دقيقة واحدة فقط، لم ينجح الحارس المغربي في إيقاف عرضية حسن زكواني التي وصلت إلى منطقة الست ياردات، ليتابعها محمد بولكسوت بالخطأ في مرماه، مانحًا جزر القمر هدفهم الأول في اللقاء.

ومع فارق الهدفين، تراجع إيقاع المنتخب المغربي في النصف ساعة الأخيرة، بالتزامن مع انتفاضة جزر القمر التي استحوذت على الكرة وحاولت جاهدًا تقليص الفارق مرة أخرى، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

مصر 1-1 الكويت

هدف مصر: مجدي قفشة (88 ركلة جزاء)

هدف الكويت: فهد الهاجري (64)

تقاسم المنتخبين المصري والكويتي النقاط علب ملعب لوسيل التاريخي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب FIFA.

سيطر المنتخب المصري على مجريات الشوط الأول وخلق عددًا من الفرص الخطيرة، لكنه افتقد للمسة الأخيرة. وجاء أول تهديد بعد 37 ثانية فقط عبر تسديدة قوية من غنّام محمد من مسافة بعيدة، لكن الحارس سعود الحوشان تألق وردّها بثبات.

واستمر الضغط المصري بمحاولات متتالية لم تُترجم إلى أهداف، إلى أن حصل “الفراعنة” على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء احتُسبت بعد تدخل من عبد الوهاب العوضي على إسلام عيسى داخل المنطقة. غير أن عمرو السولية لم ينجح في استثمارها، بعدما سدد الكرة بجوار القائم لتضيع أخطر فرص الشوط.

بعد الاستراحة، اقترب المنتخب المصري من التسجيل عندما وجد إسلام عيسى نفسه في شبه انفراد، لكنه سدد الكرة في الشباك الجانبية. وبعدها بدقائق، قدّم محمد شريف لمحة فنية رائعة بتجاوز فهد الهاجري بمهارة، قبل أن يطلق تسديدة زاحفة مرت بجوار القائم.

وعلى عكس مجريات اللعب، خطف المنتخب الكويتي هدف التقدم من ركلة ركنية نفذها محمد الدحام بإتقان، لتصل مباشرة إلى رأس فهد الهاجري الذي وضعها في الشباك معلنًا تقدم منتخب بلاده. وقبل 10 دقائق على النهاية، أهدر دحام هدف حسم المباراة عندما تلقى كرة عرضية متقنة من البديل عيد الراشدي، حيث لم يتابع الكرة بأفضل طريقة ممكنة، مما سمح للحارس محمد بسام بالقيام بواحد من أفضل تصديات البطولة حتى الآن.

وجاء الرد سريعًا من “الفراعنة”، بعد حصولهم على ركلة جزاء ثانية إثر تدخل نتج عنه طرد الحارس سعود الحوشان عقب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية. وهذه المرة، تقدّم البديل مجدي قفشة لتسديد الركلة، ونجح في تحويلها إلى هدف في شباك الحارس البديل سليمان عبد الغفور، ليعيد التعادل إلى المباراة، والذي استمر حتى صافرة النهاية.