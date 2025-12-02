إصابة 3 إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة واستشهاد المنفذيْن

وطنا اليوم:أصيب 3 إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، في حين استشهد المنفذان بنيران قوات الاحتلال.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في عطيرت في قضاء رام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “المنفذ حاول طعن جنود قرب عطيرت مما أدى إلى تحييده على الفور”.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه قدم “الإسعافات الأولية لمصابين بجروح طفيفة في حادثة الطعن قرب مستوطنة عطيرت”.

وأفادت يسرائيل هيوم “بإصابة إسرائيليين اثنين جراء عملية طعن في عطيرت بقضاء رام الله ومقتل المنفذ”.

في السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن قوات من الكتيبة 202 بجيش الاحتلال قامت الثلاثاء بتصفية الفلسطيني الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت لإصابة مجندة إسرائيلية.

وأضافت أن “قوات الجيش قتلت منفذ عملية الدهس التي وقعت قرب الخليل وأدت إلى إصابة مجندة”.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد الفتى مهند الزغير 17 عاما برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل فجر اليوم”.

وكانت مجندة إسرائيلية أصيبت مساء الاثنين في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة “كريات أربع” جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان سابق إن عملية الدهس وقعت عند “مفترق يهودا” بمنطقة الخليل، وأشار إلى أن المجندة المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الجيش حينها أن جنوده أطلقوا النار على منفذ العملية ورصدوا إصابته قبل أن ينطلقوا لملاحقته وإجراء عملية تمشيط واسعة.

وقال مصدر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت على الفور مدينة الخليل، حيث دهمت محيط مستشفيات الأهلي والميزان والمحتسب والهلال الأحمر التخصصي.