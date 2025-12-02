بنك القاهرة عمان
والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالى

2 ديسمبر 2025
والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم
نعي فاضلة
وطنا اليوم:بِبالغ الحزن والأسى، تنعى قبيله بني صخر عامه والسلمان الخريشا وال الرشيد خاصه وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، المرحومة منى علي الرشيد زوجة المرحوم ممدوح خازر السلمان الخريشا .
والدة كل من السيد ماجد ( ابو نورس )والمحافظ د. حاكم ( ابو ممدوح )و السيدة هناء (ام طلال ) والسيدة لمياء (ام فيصل )
وسيوارى جثمانها الطاهر بعد صلاه العصر من مسجد الشيخ حديثه الخريشا اليوم الثلاثاء الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠٢٥ الى مقبره العائلة الموقر.

تقبل التعازي للرجال في ديوان الخرشان في الموقر وللنساء في منزل ابنها حاكم في عمان – حي الكرسي -شارع الخلفاء الراشدين عمارة ١٢ الطابق الأرضي

نَسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.


