القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ18 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

1 ديسمبر 2025
القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ18 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

وطنا اليوم:أجلت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، الدفعة الثامنة عشرة من أطفال قطاع غزة المرضى، ضمّت (16) مريضاً و(51) مرافقاً، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية في القطاع.
وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن منظومة العمل الطبي والإنساني التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية بهدف توفير الرعاية الصحية والإسناد الطبي لأهل غزة.


