فعالية رياضية نوعية تشعل أجواء الحماس في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:نظّم قسم التربية الرياضية في جامعة فيلادلفيا بطولة شدّ الحبل، التي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعة، وبإشراف رئيس القسم الأستاذ الدكتور عبدالباسط الشرمان، وبتنظيم كل من الدكتورة آلاء أبو العيون والدكتور راجح سعدي.

وشارك في البطولة 70 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، موزعين على سبعة فرق مثّلت كليات مختلفة داخل الجامعة، حيث جرت المنافسات في أجواء اتسمت بالحماس والروح الرياضية، وسط حضور طلابي كبير أسهم في تشجيع الفرق المتنافسة.

وأكد الشرمان أن إقامة هذه البطولة تأتي ضمن رؤية الجامعة لتعزيز النشاط الرياضي بين الطلبة، مشيراً إلى أن لعبة شدّ الحبل تُعد من الألعاب التي تنمّي روح الفريق والتعاون والقدرة على التحمل، لافتًا إلى أن القسم يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى اكتشاف المواهب الرياضية ودعمها وتوفير بيئة تنافسية إيجابية داخل الحرم الجامعي.

وفي ختام المنافسات، كرّم قسم التربية الرياضية فريق كلية العلوم لفوزه بالمركز الأول، إلى جانب تكريم الطلبة المشاركين تقديرًا لجهودهم وروحهم الرياضية، مؤكدًا استمرار هذه المبادرات الهادفة إلى دعم الحركة الرياضية داخل الجامعة.