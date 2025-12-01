افتتاح مركز الخدمات الحكومية الشامل في المفرق الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الاثنين، عن موعد افتتاح مركز الخدمات الحكومية الشامل في محافظة المفرق.

وقال سميرات إن افتتاح مركز المفرق سيكون الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 5 مراكز أخرى.

وفي حديثه عن التحول الرقمي قال إن جواز السفر في الأردن يصدر خلال 20 دقيقة فقط.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديث تطبيق سند ومع نهاية العام الحالي سيشهد نقلة نوعية تمكن المواطن من إتمام معاملاته والدفع الإلكتروني بالكامل عبر التطبيقات.

ولفت إلى أن الحكومة تبنت خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بالطرق الصحيحة في خدماتها وسيتم تدريب 15 ألف موظف حكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن موازنة الوزارة تضمنت تسريعا للتحول الرقمي العام المقبل والوصول إلى 100% من رقمنة الخدمات الحكومية.

وأوضح أن بعض الخدمات تمت رقمنتها بتقنيات قديمة تحتاج إلى إعادة هندسة وتطوير.