المياه: ضبط بئر مخالف يزود شاليهات وخط يستخدم لتعبئة صهاريج

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري سلطة المياه ان كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية و مديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع وزارة الداخلية و كوادر الامن العام ضبطت عدة اعتداءات على مصادر المياه تمثلت بضبط بئر مخالف في جرش يزود شاليهات.

كما بينت أنها ضبطت اعتداءات في المفرق على خط ناقل المفرق -اربد -جرش -عجلون قطر 900 ملم لتعبئة صهاريج مخالفة بالإضافة إلى حفارة مخالفة اثناء قيامها بحفر بئر مخالف في محافظة الكرك.

جاء ذلك ضمن الحملات التفتيشية لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه ،حيث تم إزالة الاعتداءات وردم البئر من قبل الكوادر الفنية وحجز الحفارة المخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون واحالتها للمحكمة.

وفي التفاصيل أوضحت الوزارة أنها بناء على توفر معلومات بوجود بئر مخالف في جرش يقوم بتزويد شاليهات سياحية تم مداهمة الموقع وتبين وجود بئر مخالف حيث تم ردم البئر واعداد الضبوطات واحالتها للادعاء العام ، وفي منطقة ام اللولو- المفرق تم ضبط اعتداءات على الخط الناقل المزود لمحافظات اربد وجرش وعجلون لتعبئة صهاريج مخالفة حيث تم فصلها واعداد الضبوطات واحالتها للادعاء العام ، وفي زحوم الكرك تم ضبط حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالف حيث تم ردم البئر واعداد الضبوطات واحالتها للقضاء