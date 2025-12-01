تمديد الحملة الشتوية للتفتيش الفني على المركبات

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام ممثلة “بالإدارات المرورية ” تمديد الحملة الشتوية على المركبات حتى العاشر من الشهر الحالي.

وأضاف ضباط عمليات الإدارات المرورية في حديثهم لإذاعة الأمن العام أن التمديد يهدف للتأكد من جاهزية المركبات للتعامل مع كافة الظروف الجوية خلال فصل الشتاء حفاظا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطرق.

وجددت المديرية التأكيد على ضرورة عدم الانشغال بمشتتات الانتباه وعلى وجه الخصوص الهاتف النقال وتجاوز السرعات المقررة والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للحوادث.