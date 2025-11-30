بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الشواربة: خطة لسداد مديونية الأمانة خلال 10 سنوات

11 ثانية ago
الشواربة: خطة لسداد مديونية الأمانة خلال 10 سنوات

وطنا اليوم:ناقش رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، مع اللجنة المالية في مجلس النواب موازنة الأمانة للعام المقبل، مؤكدًا أن الأمانة وضعت خطة استراتيجية لسداد مديونيتها على مدى عشر سنوات، مع التركيز على عدم الاستدانة والاستفادة من المشاريع الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الشواربة أنه تم رفع قيمة الأصول التي أقيمت مشاريعها حاليًا من 150 مليون دينار إلى 514 مليون دينار، مما ساهم في تحسين الوضع الائتماني للأمانة.
وأضاف أن العام القادم سيشهد تشغيل مسار النقل بين عمان والسلط، في خطوة نحو تطوير النقل العام.
كما أشار الشواربة إلى طرح عطاء لإدارة النفايات داخل حدود عمان، حيث ستنتقل مسؤولية جمع النفايات إلى شركة رؤية عمان مطلع العام المقبل.
وفي سياق الحوافز للمواطنين، أوضح أن هناك إعفاءات وخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى تقسيط كافة الضرائب والرسوم، بهدف تمكين المواطنين من تصويب أوضاعهم والحصول على إذن الأشغال.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أشار الشواربة إلى أن مشروع مسلخ عمان سيُطرح كفرصة استثمارية مطلع عام 2027، فيما يتم حاليًا دراسة سوق عمان المركزي لطرحه كفرصة استثمارية أيضًا.
وفيما يخص تطوير الأمانة، أكد الشواربة أن الأمانة تعمل على خطة ترشيق إداري مستمرة، مع التركيز على رفع كفاءة الفريق المالي ليواكب المسؤوليات المتزايدة.
كما أشار إلى أن جميع خدمات الأمانة قد تحولت إلى الخدمات الرقمية بالكامل لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

مدينة تُشيَّد من الصفر… ومدنٌ انتهت إلى الصفر

19:27

الدكتور هشام العميان يكتب: من عراقة الماضي إلى ريادة المستقبل… الجامعة الأم في مرحلة تحول

19:25

Orange Jordan Celebrates the International Day of Persons with Disabilities by Changing Its Network Name to “Inclusion”

19:23

توقيع اتفاقية توأمة بين صناعة عمان وصناعة دمشق وريفها

19:14

قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء للأردنيين الأحد

19:10

الملك يحضر حفل تنصيب رئيس جمهورية باربادوس

19:07

الزراعة تؤكد سلامة العسل في مهرجان الزيتون ومعرض المنتجات الريفية

18:24

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة البطاينة

18:16

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء منطقة غور فيفا

18:04

جاهة عشيرة النجادا والزغول

16:43

وزير النقل يتفقد حركة المسافرين والشحن في المعابر الحدودية

16:38

تمريض فيلادلفيا تنظم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

وفيات
وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيموفيات الأحد 30-11-2025وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025