القبض على مجموعة جرمية امتهنت الاتجار بالبشر باستغلال عاملات منازل هاربات

15 ثانية ago
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ إدارة الإقامة والحدود ووحدة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي ألقتا القبض على مجموعة من الأشخاص، بعد تورطهم بتشغيل عاملات منازل هاربات يحملن جنسيات أجنبية، بنظام المياومة داخل العاصمة، وذلك بعد متابعة معلومات وردت حول قيامهم باستغلال العاملات وتشغيلهن خارج إطار القانون.
وأكّد أنه تم ضبط جميع المتورطين، إضافة إلى العاملات اللواتي جرى تشغيلهن بطريقة مخالفة، وفي ظروف عمل تمثّل استغلالاً مباشراً، وتندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر.
وشدَّد على أن تشغيل العاملات الهاربات ليس مجرد مخالفة عمالية فحسب، بل تُعد جريمة تهدّد سلامة العاملات، وتعرِّضهن للاستغلال، وتخالف القوانين الناظمة للعمل والإقامة.
وأضاف الناطق الإعلامي أن القضية أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصّة لاستكمال التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.


