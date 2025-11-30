وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم

وطنا اليوم:تنعى عشيرة الهزايمة في السلط وكافة انحاء المملكة المأسوف على شبابه الصحفي عبدالرزاق نجل الشيخ طعان ابوهزيم عن عمر يناهز ٤٧ عاماً والد كل من طعان وحران وشقيق عبدالاله، وابن شقيق هزيم العبدالرزاق وتامر.

وسيشيع جثمانه الاثنين، بعد صلاة الظهر في السلط العيزرية العزاء في مضارب عشيرة الهزايمه.

اول يوم بعد الدفن مباشره وثاني وثالث يوم بعد الساعة الرابعة للرجال والنساء