بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. وفيات

وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم

20 ثانية ago
وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم

وطنا اليوم:تنعى عشيرة الهزايمة في السلط وكافة انحاء المملكة المأسوف على شبابه الصحفي عبدالرزاق نجل الشيخ طعان ابوهزيم عن عمر يناهز ٤٧ عاماً والد كل من طعان وحران وشقيق عبدالاله، وابن شقيق هزيم العبدالرزاق وتامر.
وسيشيع جثمانه الاثنين، بعد صلاة الظهر في السلط العيزرية العزاء في مضارب عشيرة الهزايمه.
اول يوم بعد الدفن مباشره وثاني وثالث يوم بعد الساعة الرابعة للرجال والنساء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:26

تنقلات واسعة في الداخلية تشمل متصرفين ومدراء اقضية (اسماء)

15:17

عمان الأهلية تستقبل السفيرة اللبنانية في الأردن

15:14

عمّان الأهلية تستقبل وفدًا من السفارة الهنغارية

15:12

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن مبررات زيادة رسوم الجامعات وأين تذهب

15:06

نتنياهو يتقدم بطلب رسمى لرئيس الكيان للعفو عنه

14:57

استئناف تشغيل تلفريك عجلون واستقبال الزوار الأربعاء

14:51

بدء التقديم للبعثات والمنح والقروض للعام الجامعي 2025-2026

14:47

أورنج الأردن تحتفي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة وتغير اسم شبكتها لـ “Inclusion”

14:23

الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 16.2%

14:18

وزيرة التنمية تزور مركز البنيات للتربية الخاصة

14:10

النشامى يبدأون تدريباتهم في الدوحة تأهبا لـ كأس العرب

14:01

صندوق النقد الدولي: المراجعة الأخيرة ستنتهي خلال الأسبوعين القادمين

وفيات
وفيات الأحد 30-11-2025وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025