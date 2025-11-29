بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

عمّان الأهليّة تفوز بالمركز الأول بمسابقة ” SheHacks” بمشاركة 27 جامعة أردنية

29 نوفمبر 2025
عمّان الأهليّة تفوز بالمركز الأول بمسابقة ” SheHacks” بمشاركة 27 جامعة أردنية

وطنا اليوم-فازت جامعة عمان الاهلية ممثلة بفريق كلية تقنية المعلومات Code4Her بالمركز الأول في مسابقة SheHacks، وهي المسابقة الوطنية المخصّصة للطالبات والتي نظّمتها شركة الدائرة الخضراء تحت إشراف سمو الأميرة بسمه بنت علي ، والتي شاركت فيها فرق من 27 جامعة أردنية “حكومية وخاصة” بمجموع 49 فريقًا من التخصصات التقنية المتنوعة.

وقد نجحت طالبات جامعة عمّان الأهليّة في إثبات قدرتهنّ الاستثنائية على المنافسة والإبداع، وتمكّن الفريق من حصد المركز الأول بجدارة، في إنجازٍ يضاف إلى سجلّ الجامعة الحافل بالتميّز.

وضمّ الفريق الطالبات: لميس شعث – سالي الكباريتي – رانيا مطر – هبة الخراربه.

وجاء هذا الإنجاز بإشراف الأستاذ الدكتور محمد القطاونة عميد كلية تقنية المعلومات، والمحاضرة نداء الشافعي، والسيد حسين الزغاتيت.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ إن هذا الفوز يعكس المستوى المتقدّم لطالبات الجامعة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة، ويؤكد التزام الجامعة برعاية الإبداع والابتكار وتعزيز ريادتها في المحافل التقنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:53

وزارة الزراعة: لا حالات غش لزيت الزيتون في مهرجان الزيتون الوطني

00:50

انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

21:11

مؤتمر يبحث تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن

21:09

وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

21:07

مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة

21:05

منتخبنا الوطني لكرة القدم يصل قطر للمشاركة بكأس العرب

21:03

وزير الشباب يرعى اختتام بطولة “لا للمخدرات نعم للحياة”

21:01

المصري : “عمرة” أول مدينة أردنية ستبنى وفق تخطيط عمراني مسبق

20:59

رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

20:58

وزير الصحة يكرم كوادر مستشفى الرمثا

20:55

طلاب جامعة عمان العربية يطلقون مبادرة وطنية لتعزيز السياحة والانتماء الوطني

18:44

وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع نقابة الصحفيين تنظم جولة للصحفيين الى منطقة الأزرق

وفيات
وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس