عمّان الأهليّة تفوز بالمركز الأول بمسابقة ” SheHacks” بمشاركة 27 جامعة أردنية

وطنا اليوم-فازت جامعة عمان الاهلية ممثلة بفريق كلية تقنية المعلومات Code4Her بالمركز الأول في مسابقة SheHacks، وهي المسابقة الوطنية المخصّصة للطالبات والتي نظّمتها شركة الدائرة الخضراء تحت إشراف سمو الأميرة بسمه بنت علي ، والتي شاركت فيها فرق من 27 جامعة أردنية “حكومية وخاصة” بمجموع 49 فريقًا من التخصصات التقنية المتنوعة.

وقد نجحت طالبات جامعة عمّان الأهليّة في إثبات قدرتهنّ الاستثنائية على المنافسة والإبداع، وتمكّن الفريق من حصد المركز الأول بجدارة، في إنجازٍ يضاف إلى سجلّ الجامعة الحافل بالتميّز.

وضمّ الفريق الطالبات: لميس شعث – سالي الكباريتي – رانيا مطر – هبة الخراربه.

وجاء هذا الإنجاز بإشراف الأستاذ الدكتور محمد القطاونة عميد كلية تقنية المعلومات، والمحاضرة نداء الشافعي، والسيد حسين الزغاتيت.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ إن هذا الفوز يعكس المستوى المتقدّم لطالبات الجامعة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة، ويؤكد التزام الجامعة برعاية الإبداع والابتكار وتعزيز ريادتها في المحافل التقنية.