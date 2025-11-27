بنك القاهرة عمان
أفكاركم دمارٌ لكم… وأفكارُنا عمارٌ لبلادِنا

11 ثانية ago
كتبت الدكتوره هند جمال الضمور رئيسة قسم الشؤون النسائية/الكرك
في زمنٍ كثرت فيه الأصوات، وتشابكت فيه الرايات، تبقى الكلمة الصادقة درعًا من نور، تحمي العقول من الضلال، وتفتح أمامها دروب الرشد والهداية. فهناك من اختاروا لأنفسهم طريق الظلام، يظنون أن الخراب قوة، وأن التكفير فهمٌ، وما علموا أن أفكارهم دمارٌ لهم قبل أن تكون دمارًا لغيرهم.

أمّا نحن، أبناء هذا الوطن الذي تربّى على الهدى والاعتدال، فنعلم أنّ أفكارنا عمارٌ لبلادنا. نؤمن أن الإصلاح يبدأ من كلمةٍ طيبة، وأن البناء لا يقوم إلا على وعيٍ مستقيم، وأن الحق لا يُنصر بالصوت العالي، بل بالثبات على المبادئ التي أرساها القرآن الكريم، وعلّمنا إيّاها نهج النبوة المبارك.

لقد جاء ديننا الحنيف دعوةً للسلام، وهدايةً للبشر، لا للقتل ولا للتكفير ولا لاستباحة الأرواح. جاء ليقول: {ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}، وليُبصرنا بأن الطريق إلى الله لا يُبنى على الجفاء ولا على الغلو، بل على المحبة والعلم والبصيرة.

ونحن نعرف ما لنا وما علينا؛
نعرف حدودنا، ونحفظ عهد الله في التعامل مع خلقه، ولا ننجرّ وراء خرافات الأفكار المنحرفة التي غيّبت عقول أصحابها، وأدخلتهم في ظلمات التكفير والجهل والاعتداء على أمن الأوطان.

إنّ وطننا وطنٌ صلبٌ، وقف في وجه التطرف، وحمى أبناءه بالفكر قبل السلاح، وبالوعي قبل القوة. رفع راية الأمن، وحمل لواء الوسطية، وحارب الغلوّ بالحكمة، لأن بقاء الأمة لا يكون إلا بالثبات على القيم التي جاء بها الإسلام: وسطية، ورحمة، وميزان عدل لا يميل.

إنها معركة فكرٍ قبل أن تكون معركة حديد.
ولن ننتصر فيها إلا بالكلمة، وبالقدوة، وبنشر الوعي بين الناس… فالكلمة الصادقة أقوى من رصاص المفترين، وأكثر أثرًا من ضجيج المتطرفين.

وفي النهاية نقول:
من أراد الخراب فليحتفظ به لنفسه… أما نحن فماضون في طريق العمار، نبني وطنًا يليق بأبنائه، ونهتدي بنورٍ لا يخبو، هدي القرآن ونهج النبوة.


