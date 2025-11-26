ولي العهد يفتتح غرفة القيادة والسيطرة في “KASOTC”

وطنا اليوم:افتتح نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، غرفة القيادة والسيطرة في مركز الملك عبدﷲ الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC).

وتوفر غرفة القيادة والسيطرة أحدث التقنيات التي ستساعد في تعزيز القدرات الفنية واللوجستية للمركز، وتطوير إدارة العمليات التدريبية بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعليتها خلال التطبيقات الميدانية.

واستمع سمو ولي العهد، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير عام المركز عن الخطط المستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل بما يعزز قدرات وحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتطرق الإيجاز إلى خطط المركز للتوسع في الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة المستفيدة من برامج التدريب المتقدمة التي يقدمها.

وجال سموه في مرافق المركز، واطلع على إمكاناته في تأهيل فرق العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، معربا عن اعتزازه بالمستوى الاحترافي للمركز ومهارات منتسبيه