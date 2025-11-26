اتفاقية لإصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً للمكلفين بخدمة العلم

وطنا اليوم:وقع صندوق الائتمان العسكري، وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإصدار بطاقات بنكية مسبقة الدفع خاصة بالصندوق والتي سيتم تزويدها للمكلفين بخدمة العلم.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق الائتمان العسكري يزيد الخالدي، والرئيس التنفيذي لشركة MEPS علي عبد الجبار، إلى إصدار بطاقات بنكية مسبقة الدفع، والتي سيتم تزويد المكلفين بخدمة العلم بها لتحويل رواتبهم من خلالها وتسهيل معاملاتهم المالية خلال فترة انتسابهم.

وقال مدير عام صندوق الائتمان العسكري “نثمن هذه الشراكة مع شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS) التي من شأنها التسهيل على المكلفين بخدمة العلم باستلام رواتبهم من خلالها، ورفع مستوى الخدمة للمتعاملين الحاليين مع الصندوق بتوفير بطاقات مسبقة الدفع لتلبية احتياجاتهم المالية المختلفة”، مشيداً بدور مديرية الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لثقتها في الصندوق بتولي مهام تقديم الخدمات المالية للمكلفين بخدمة العلم.

وأكد استمرار الصندوق بمختلف عمليات التحديث والتطوير من خلال بناء مثل هذه الشراكات الإستراتيجية لتطبيق أحدث التقنيات في الخدمات المصرفية المقدمة للعاملين والمتقاعدين العسكريين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لرؤية MEPS في توسيع دائرة الشمول المالي، وإحداث أثر اقتصادي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين من خلال تجربة مالية سلسة وسريعة ضمن أعلى مستويات الأمان والثقة في عمليات الدفع، مع تقديم حلول مالية مبتكرة تواكب احتياجات العصر.