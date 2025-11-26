كاتس يحدد مهلة لـ حزب الله ويهدد بحرب على لبنان

وطنا اليوم:ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى احتمال شن حرب جديدة على لبنان، إذا لم يسلم حزب الله سلاحه، فضلاً عن إعادة إسرائيل النظر في اتفاقية الحدود البحرية بين الجانبين.

وقال كاتس في جلسة الهيئة العامة للكنيست:”سنُعيد النظر في موقفنا بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، إذ توجد فيه نقاط ضعف عديدة وقضايا إشكالية”.

كما كشف أن “أميركا ألزمت حزب الله بالتخلي عن سلاحه في نهاية العام الحالي”، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء. وأردف قائلاً: “لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعًا”.

تلويح بهجوم جديد

كذلك أضاف أن “الأميركيين ألزموا الحزب بأن يتخلى عن سلاحه نهاية 2025″، لكنه أشار إلى أنه لا يرى ذلك يحصل عملياً على الأرض.

وحذر قائلاً: “إذا لم يحدث، فلن يكون هناك مفرّ من العمل بقوة مرة أخرى في لبنان”.

وكانت إسرائيل اغتالت قبل أيام القيادي الكبير في حزب الله، هيثم الطبطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أنها لن تتوانى عن ضرب أي موقع لحزب الله.

كما حذر مسؤولون إسرائيليون سابقاً من أن الحزب يعيد بناء قدراته، معتبرين أن الحكومة اللبنانية لا تقوم بما يكفي في إطار سحب سلاح الحزب.

علماً أن الحكومة اللبنانية كانت أقرت في أغسطس الماضي خطة لحصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بتنفيذها، ومنذاك عمد الجيش إلى تقديم تقارير دورية عن التقدم الذي أحرزه.

إلا أن الجيش والسلطات اللبنانية حملت أيضاً إسرائيل مسؤولية عرقلة انتشار القوات المسلحة في الجنوب، جراء الغارات والانتهاكات شبه اليومية.

يذكر أن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر 2024، بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية فرنسية، كان نص على وقف إطلاق النار بين الجانبين، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، مع انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وتفكيك ترسانته، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها جنوباً.

إلا أن إسرائيل واصلت تنفيذ ضربات شبه يومية على الجنوب اللبناني، قائلة إنها تستهدف عناصر ومواقع لحزب الله، ورفضت الانسحاب من أكثر من 5 مواقع تحتلها داخل الحدود اللبنانية.