البدور: تعيين 3 آلاف موظف في وزارة الصحة العام المقبل

وطنا اليوم:كشف وزير الصحة إبراهيم البدور، عن توجه الوزارة لتعيين 3 آلاف موظف جديد العام المقبل.

وأضاف البدور، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الوزارة الأربعاء، أن 28 مستشفى و60 مركزاً صحياً ومستودعات تابعة للوزارة تعمل حالياً بالطاقة المتجددة، ما وفر نحو 8 ملايين دينار من فاتورة الكهرباء.

وأشار البدور إلى إطلاق خدمة توصيل الأدوية بعد دراسة أظهرت أن 50% من الوصفات الطبية شهرية، موضحاً أنه تقرر تسليم الأدوية الشهرية في المستشفيات من الساعة 1 إلى 5، وفي المراكز الصحية من الساعة 1 إلى 4، إضافة إلى التطبيق الإلكتروني المعتمد لتخفيف الضغط على المراجعين.

وبيّن أن الوزارة أنهت حوسبة نظام إدارة المخزون في خمس محافظات، والعمل جارٍ على استكماله في باقي المحافظات.

وعن خدمات الرنين المغناطيسي، أوضح البدور أن الوزارة وضعت خطة لتنظيم الدور والمواعيد، حيث انخفض عدد الصور على قائمة الانتظار من 26 ألفاً إلى 5400 خلال شهرين من تطبيق النظام الجديد، مع التوقع بالانتهاء منها قبل نهاية العام.

ولفت إلى ربط خمسة مستشفيات بالنظام الإلكتروني الذي يتيح المتابعة مع المرضى عن بعد، مبيناً أن نسبة الوفيات في مستشفى الرمثا وصلت إلى صفر الشهر الماضي نتيجة استخدام هذه الخدمة، على أن يتم ربط سبعة مستشفيات إضافية خلال الشهر المقبل.

وأكد الوزير سعي الوزارة لجعل المراكز الصحية البوابة الأولى لتلقي الرعاية الصحية بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات.