فيلادلفيا تنظم بطولة الريشة الطائرة تخليدًا لذكرى الملك الحسين بن طلال

وطنا اليوم:نظّمت دائرة الأنشطة الطلابية في عمادة شؤون الطلبة، بطولة الريشة الطائرة فرقي لطلبة قسم التربية الرياضية، إحياءً لذكرى ميلاد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه

وانطلقت منافسات البطولة في الصالة الرياضية بمشاركة 40 طالبًا وطالبة، وسط أجواء حماسية امتزجت فيها الروح الرياضية بالعزيمة، وبحضور جماهيري غفير تابع مجريات المباريات.

وشهدت مجريات البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة عبر سلسلة من المباريات التي اتسمت بالندية والمهارات العالية، حيث جاءت الفعالية فرصة لاكتشاف طاقات طلابية مميزة في لعبة الريشة الطائرة وتبادل الخبرات بين المشاركين، إلى جانب إبراز أهمية الأنشطة الرياضية في صقل الشخصية وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة.

وتولّت المشرفة الرياضية إيناس الملاح الإشراف على تحكيم البطولة، فيما شهدت الفعالية حضور عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدبّاس ومساعد مدير دائرة الأنشطة الطلابية وعدد من المشرفين الرياضيين وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الرياضة.

وفي ختام البطولة جرى تكريم الطلبة الفائزين بالمراكز الأولى، حيث حصل براء محمد شعفوط وتمارا حمزة محمد البحيصي على المركز الأول، فيما نال أدهم عدنان محمود سيوف وإلهام يحيى علقم المركز الثاني. بينما جاء في المركز الثالث مكرر كل من صهيب هيثم علي دشون ومريم بشير علي صالح، إضافة إلى أحمد مصطفى عبد الجبار حسنين وأنجلينا عيسى مزكيان.

وأكّدت عمادة شؤون الطلبة أن هذا النشاط يأتي ضمن رؤية الدائرة في مشاركة الطلبة بالمناسبات الوطنية وتنظيم أنشطة هادفة تعزّز التفاعل والمشاركة بين الطلبة، مشيرةً إلى أن البطولة تعكس حرصها على دعم الرياضة الجامعية وتطوير مهارات الطلبة وإكسابهم الخبرات التي تسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز نمط حياتهم الجامعي بصورة إيجابية.