أمانة عمان: منسوب المياه في الشميساني سببه ربط المزاريب على مناهل الصرف

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان، ناصر الرحامنة، إن غزارة مطرية شديدة شهدتها العاصمة عمّان، ظهر الثلاثاء، خلال فترة زمنية قصيرة تسببت بارتفاع منسوب المياه في عدد من طرق العاصمة.

وأوضح الرحامنة في تصريح، أن فيضان أحد مناهل الصرف الصحي في منطقة الشميساني أدى إلى زيادة تجمع المياه في الشارع، نتيجة قيام بعض المواطنين والأبنية بربط مزاريب مياه الأسطح على مناهل الصرف الصحي، مضيفا أن ذلك يعد سلوكا مخالفا.

وأكدت الأمانة تجددها الدائم للتنبيه من هذه الممارسات التي تتسبب بفيضانات وتعطيل شبكات التصريف، مشددة على أن القانون يعاقب من يقوم بها.

وشهدت عدة مناطق في المملكة، الثلاثاء، هطولاً غزيرًا للأمطار، مصحوبًا بالبرق والرعد، وذلك نتيجة تأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء الثلاثاء غير مستقرة ومائلة للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع تساقط زخات من المطر في بعض أجزاء المناطق الغربية من المملكة.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.