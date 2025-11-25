صاعقة كهربائية تضرب مدرسة في إربد .. والتربية تعلّق الدوام احترازياً

وطنا اليوم:تعرّضت مدرسة كفررحتا الأساسية للبنين صباح اليوم لصاعقة كهربائية خلال الأحوال الجوية غير المستقرة، ما أدى إلى أضرار مادية محدودة في أحد مرافق المدرسة دون تسجيل أي إصابات.

ووصلت كوادر دفاع مدني غرب إربد إلى الموقع فوراً، وقامت بالإجراءات اللازمة والتأكد من سلامة المبنى.

وقررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام احترازياً لحين استكمال الفحوصات الفنية والتأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلبة