بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

صاعقة كهربائية تضرب مدرسة في إربد .. والتربية تعلّق الدوام احترازياً

58 ثانية ago
صاعقة كهربائية تضرب مدرسة في إربد .. والتربية تعلّق الدوام احترازياً

وطنا اليوم:تعرّضت مدرسة كفررحتا الأساسية للبنين صباح اليوم لصاعقة كهربائية خلال الأحوال الجوية غير المستقرة، ما أدى إلى أضرار مادية محدودة في أحد مرافق المدرسة دون تسجيل أي إصابات.
ووصلت كوادر دفاع مدني غرب إربد إلى الموقع فوراً، وقامت بالإجراءات اللازمة والتأكد من سلامة المبنى.
وقررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام احترازياً لحين استكمال الفحوصات الفنية والتأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلبة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:42

مياه الأمطار تداهم منازلا في الطفيلة

10:38

وفيات الثلاثاء 25-11-2025

10:23

إغلاق طريق وادي عربة بالاتجاهين بسبب ارتفاع منسوب المياه

10:14

انخفاض وتيرة عود اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلدهم بنسبة 20%

09:58

تطورات الطقس.. إعلان الطوارئ في عمان وسيول جارفة بمناطق بالجنوب

09:52

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

09:48

الرئيس الأميركي يلجأ إلى المادة 219 لتصنيف فروع للإخوان إرهابية

09:37

إدارة ترامب تأمر بإجراء مراجعة لاجئين دخلوا أميركا بعهد بايدن

09:32

الدوريات الخارجية تؤكد : جميع طرق المملكة سالكة

09:24

الآن الآن وليس غداً اجراس الحق والحقيقية يجب أن تقرع

09:23

بنك الإسكان ينظم فعالية رسم جدارية فنية في العقبة للتوعية بأهمية البيئة الصحية ودعم جهود مكافحة السرطان

09:15

ما مسؤولية المنشأة عند استخدامها مؤمّناً عليه في مهنة خطرة.؟

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله