انخفاض وتيرة عود اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلدهم بنسبة 20%

وطنا اليوم:شهدت عمليات العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم تراجعا ملحوظا في عدد العائدين مقارنة بالفترات السابقة، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضافت المفوضية في تقريرها أن 167 ألف لاجئ قد عادوا من الأردن إلى سوريا بين 8 كانون الأول 2024 ونهاية تشرين الأول 2025. في حين بلغ عدد العائدين في تشرين الأول 13 ألف لاجئ، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بشهر أيلول من نفس العام.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا حوالي 170,478 لاجئًا حتى 15 تشرين الثاني 2025، مع توقعات بأن يصل العدد إلى نحو 200 ألف لاجئ بنهاية العام.

وأوضحت المفوضية أن عدد اللاجئين المسجلين لديها في الأردن حتى نهاية تشرين الأول 2025 بلغ نحو 475 ألف لاجئ، مشيرة إلى أن حوالي 81% منهم يعيشون في المجتمعات المحلية، بينما يشكل الأطفال حوالي 48% من إجمالي اللاجئين.

وأشار العديد من اللاجئين إلى أنهم يفضلون تأجيل خطط العودة إلى سوريا بعد موسم الشتاء بسبب الأوضاع السكنية وصعوبة التنقل في الطقس البارد، إضافة إلى التزاماتهم الدراسية، وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

كما تتراجع وتيرة العودة عادة خلال شهر رمضان، حيث يفضل العديد من اللاجئين قضاء الشهر الفضيل في الأردن قبل العودة إلى سوريا. ومع التوقعات بحلول رمضان في فصل الشتاء 2026، يُتوقع أن تؤجل العديد من الأسر السورية العودة إلى ما بعد عيد الفطر.

وتشير تحليلات بيانات العودة المتوفرة لدى المفوضية إلى أن حركة العودة موسمية بشكل كبير، حيث تتأثر بعوامل متعددة مثل الوضع الأمني في سوريا، التقويم الدراسي، الظروف الجوية، والعطلات الرسمية.

وأكدت المفوضية استمرارها في برنامج المساعدات النقدية للعودة الطوعية لدعم اللاجئين في مخيمي الأزرق والزعتري، حيث أبدى معظم اللاجئين رضاهم عن برنامج المساعدات النقدية، حيث كانت أولويات الإنفاق الأكثر شيوعًا هي النقل، سداد الديون، والمواد الأساسية مثل الطعام والملابس.

كما يكتمل برنامج المساعدات النقدية للعودة الطوعية مع برنامج المساعدات النقلية القائم. في تشرين الأول، نظمت المفوضية نقل نحو 600 لاجئ من المخيمات والمجتمعات إلى سوريا. ومنذ بدء المبادرة في 20 كانون الثاني 2025، سهلت المفوضية النقل لما يقرب من 9,900 لاجئ.

وأشار التقرير إلى أن 61 لاجئًا غادروا الأردن إلى دول أخرى لإعادة التوطين في تشرين الأول 2025.