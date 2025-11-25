بنك القاهرة عمان
الدوريات الخارجية تؤكد : جميع طرق المملكة سالكة

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:قالت إدارة الدوريات الخارجية صباح اليوم الثلاثاء، أن مناطق الاختصاص خاصة الجنوبية من المملكة شهدت تساقط امطار، مؤكدة أن كافة طرق المملكة سالكة، فيما تم توزيع المرتبات والدوريات على الطرق للإرشاد والدلالة.
وبينت إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم التعامل مع حادث صدم أعلى جسر الفيصلية بطريق الـ 100 نتج عنه إصابتين، وحادث تدهور في منطقة سواقة باتجاه العاصمة، نقل على إثره إصابتين متوسطتين إلى مستشفى الكرك الحكومي.
في العاصمة عمان، أسعفت 4 إصابات إلى المستشفى إثر حادث تصادم فجر اليوم الثلاثاء في منطقة الجيزة. إضافة لتعاملها مع تعطل إحدى الشاحنات بالطريق الخلفي للعقبة وإغلاق جزء من الطريق، تم التعامل معها لحين فتح المسرب.
كما مرتبات ضبط الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء، مشددة على ضرورة التقيد بقانون السير.
وأهابت إدارة الدوريات الخارجية بكافة الإخوة السائقين خلال الظروف الجوية السائدة بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية، واتباع تعليمات القيادة الآمنة، والتأكد من تأمين المركبة عند الوقوف، وتجنب المسير بسرعات عالية لضمان السيطرة على المركبة ومنع انزلاقها.
في سياق متصل، أوضحت إدارة السير المركزية أنها تتعامل مع كثافة مرورية ملحوظة في غالبية الطرق الرئيسية نتيجة ما تشهده العاصمة عمان من ظروف جوية وتساقط للأمطار، مما استوجب على الأخوة السائقين تخفيف سرعاتهم والسير ببطء تفادياً للانزلاقات ووقوع الحوادث المرورية.
وأهابت في بيانها بضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور، وترك مسافة آمنة عن باقي المركبات، خاصة مع اشتداد تأثير المنخفض الجوي.


