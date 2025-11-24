انتخاب العموش رئيساً للجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية

وطنا اليوم:انتخب مجلس النواب اليوم الدكتور حسين العموش رئيساً لـ لجنة التوجيه الوطني والإعلام، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة لاختيار رئيسها ونائب الرئيس ومقررها للدورة الحالية.

وتم انتخاب أروى الحجايا نائبا للرئيس والدكتور محمد السلائل مقررا .

وجاء انتخاب الدكتور العموش وسط ترحيب أعضاء اللجنة، لما يتمتع به من خبرة أكاديمية وإعلامية وبرلمانية، إذ أشاد النواب بسجله المهني وقدرته على تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للجنة في الملفات المتعلقة بالإعلام الرسمي والخاص، إضافة إلى تطوير السياسات المرتبطة بالتوجيه الوطني.

وأكد العموش، عقب انتخابه، أنه سيعمل على تعزيز الشفافية في العمل الإعلامي، ودعم التشريعات التي تسهم في حماية حرية الصحافة، إلى جانب فتح قنوات تواصل فعّالة بين اللجنة والمؤسسات الإعلامية المختلفة.