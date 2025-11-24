بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

انتخاب العموش رئيساً للجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية

16 ثانية ago
انتخاب العموش رئيساً للجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية

وطنا اليوم:انتخب مجلس النواب اليوم الدكتور حسين العموش رئيساً لـ لجنة التوجيه الوطني والإعلام، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة لاختيار رئيسها ونائب الرئيس ومقررها للدورة الحالية.
وتم انتخاب أروى الحجايا نائبا للرئيس والدكتور محمد السلائل مقررا .
وجاء انتخاب الدكتور العموش وسط ترحيب أعضاء اللجنة، لما يتمتع به من خبرة أكاديمية وإعلامية وبرلمانية، إذ أشاد النواب بسجله المهني وقدرته على تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للجنة في الملفات المتعلقة بالإعلام الرسمي والخاص، إضافة إلى تطوير السياسات المرتبطة بالتوجيه الوطني.
وأكد العموش، عقب انتخابه، أنه سيعمل على تعزيز الشفافية في العمل الإعلامي، ودعم التشريعات التي تسهم في حماية حرية الصحافة، إلى جانب فتح قنوات تواصل فعّالة بين اللجنة والمؤسسات الإعلامية المختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:54

الغذاء والدواء تضبط 13 تنكة زيت مغشوش في جرش

14:49

التربية تدعو الطلبة المسجلين لتكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم

14:45

Orange Jordan Reaffirms Its Commitment to Secure Digital Transformation by Supporting the C8 2025 Cybersecurity Advancement, Innovation, and Technology Conference

14:43

شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس

14:21

وصول الوفود المشاركة بقمة “التايمز” في عمان الاهلية بالتعاون مع الجامعة الأردنية

14:18

كابيتال بنك يُنظّم يوماً صحياً لموظفيه للتوعية بمرض السكّري‎

14:14

العرموطي: الأردن من أغنى الدول بالمعادن والحكومة لا تعرف كيف تستغلها

14:05

جامعة البترا تعرض مشاريع ابتكارية في مؤتمر الأمن السيبراني (C8 2025)

14:01

أبو علي: المشرع الأردني راعى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في ضريبة المبيعات

13:59

بعد 16 عاما.. تفاصيل صادمة في تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون

13:51

الخرابشة: الشركة المحال إليها أعمال استغلال النحاس حققت الشروط

13:48

أورنج الأردن تؤكد التزامها بالتحوّل الرقمي الآمن عبر دعم مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025

وفيات
شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025