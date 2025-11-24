شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (وَبَشِّر الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إليه راجعون، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العظيم.

وطنا اليوم:تتقدم عشيرة الدباس وآل الخطيب بوافر الشكر وعظيم التقدير والإمتنان لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المعظم، حفظهم الله، لمواساتنا وتقديم التعازي بفقيدتنا الحاجة المغفور لها بإذن الله علياء حسني سليمان الخطيب “أم عبد الفتاح”، زوجة الحاج منذر عبد الفتاح الدباس ووالدة كل من عبد الفتاح وهشام ومنار، السفير الأردني في لندن. وإن هذه اللفتة الملكية الإنسانية الكريمة ليست بالغريبة على جلالته والأسرة الهاشمية، والتي تعكس قرب جلالته من شعبه، مؤكدين أن هذا الموقف الملكي الكريم كان له كبير الأثر في التخفيف من مصاب ذوي الفقيدة ومواساتهم.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، ودولة رئيس الوزراء، ودولة رئيس مجلس الأعيان، ومعالي رئيس مجلس النواب، وعطوفة رئيس المحكمة الدستورية، ورؤساء الوزراء السابقين، ورئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر وإمام الحضرة الهاشمية وأصحاب المعالي الوزراء الحاليين والسابقين، والسادة الأعيان والنواب الحاليين والسابقين، ومحافظ العاصمة والحكام الإداريين وشيوخ ووجهاء العشائر الأردنية والسفراء والدبلوماسيين الأردنيين العاملين والمتقاعدين، ولأبناء الأسرة الأردنية الواحدة.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعطوفة مدير المخابرات العامة وعطوفة مدير الأمن العام وعطوفة قائد سلاح الجو وكافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والاجهزه الأمنية العاملين والمتقاعدين.

كما نتقدم بالشكر والتقدير لكل من قدم لنا التعزية من الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، وسيادة العماد رودولف هيكل، قائد الجيش اللبناني، وسفراء الدول الصديقة والشقيقة لدى المملكة، ولكل من عبّر عن تعازيه بوفاة فقيدتنا الغالية وبهذا المصاب الأليم، سواء كان ذلك بالمشاركة في تشييع جثمان الفقيدة، أو بالحضور لتقديم التعازي، أو التواصل الهاتفي وعبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في نفوسنا والتخفيف من مصابنا.

وإننا إذ نسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا ويجنبكم كل مكروه، لندعو الله العلي القدير أن يتغمد فقيدتنا الغالية الحاجة علياء الخطيب بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته إنه لطيف رحيم.

شكر الله سعيكم جميعا، ولا أراكم مكروه في عزيز

إنا لله وإنا إليه راجعون