وصول الوفود المشاركة بقمة “التايمز” في عمان الاهلية بالتعاون مع الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:بدأت الوفود المشاركة من الجامعات العربية والدولية والمؤسسات التعليمية والبحثية بالوصول للاردن للمشاركة في قمة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2025

(THE Arab Universities Summit 2025)

والتي تستضيفها جامعة عمان الاهلية من يوم غدٍ ولغاية 27 نوفمبر الجاري 2025 بالتعاون مع الجامعة الأردنية.

وسيقام مساء اليوم الاثنين حفل عشاء على شرف المدعوين ، لتبدأ غدا صباحا في جامعة عمان الاهلية فعاليات المؤتمر بحضور السيد فيل باتي رئيس الشؤون العالمية للتايمز للتعليم العالي ، وأ.د.ساري حمدان رئيس الجامعة عمان الأهلية والدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية وحشد من أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية بجامعة عمان الاهلية وعدد من الاكاديميين من الجامعة الاردنية والجامعات الاردنية الأخرى الى جانب نخبة من رؤساء الجامعات وصناع السياسات والباحثين من مختلف الدول العربية والعالمية.

وسيتضمن حفل الافتتاح كلمة ترحيبة من كل من : أ.د.ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية والسيد فيل باتي رئيس الشؤون العالمية للتايمز للتعليم العالي ، لتبدأ بعدها فعاليات المؤتمر التي ستتضمن الكلمات والمحاور التالية:

كلمة للسيد فيل باتي رئيس الشؤون العالمية للتايمز للتعليم العالي حول التزام التايمز للتعليم العالي بالشفافية والنزاهة والشراكة.

ثم كلمة “مُضيف مُميز” ، يلقيها أ.د.أحمد حمدان نائب رئيس جامعة عمان الأهلية تحت عنوان (مُستعدون للمستقبل ومتحدون: تطوير الرؤية وتنفيذ الاستراتيجية).

كما سيقدم أ.د. إبراهيم الهاجري، رئيس جامعة خليفة رؤية حول إعادة تصور الجامعة العربية : من البحث إلى قيادة الابتكار.

يتلو ذلك دردشة جانبية حول المستقبل الرقمي والذكاء الاصطناعي في الأوساط الأكاديمية.

وحول محور حماية الامتحانات في عصر الذكاء الاصطناعي : ستتحدث الاستاذة أمل دمشقي المديرة الإقليمية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يتبع ذلك حوارا مفتوحا حول تصميم المؤسسات لإحداث التغيير والتأثير ، يتحدث فيه كلا من الاساتذة :

* جولييت روسيل مراسلة.

* فيكتوريا ليندسي نائبة رئيس الجامعة البريطانية في العراق.

* يسرى مزوجى عميدة جامعة برمنغهام دبي.

وفي محور : من الحرم الجامعي إلى التسويق التجاري سيتحدث الاساتذة :

* ريم الفايزمديرة مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الأردنية.

* علام أحمد الرئيس المؤسس للرابطة العالمية للتنمية المستدامة.

* عبد الله إلياس مدير التصنيفات والاستراتيجية والتطوير المؤسسي – جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

* مارسيلو سكاليسي مديراتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط (UNIMED).

أما في ندوة متقدمة في البيانات: تصنيفات التايمز للجامعات العربية ٢٠٢٥ سيتحدث الاساتذة :

* وائل منصور مدير أول لنجاح العملاء.

* إلسفيرهانا بيكوك رئيسة تصنيفات التأثيرللتايمز للتعليم العالي.

وفي محور بناء استراتيجية جامعية رقمية أولا، يتحدث كلا من الاساتذة :

* سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية جامعة دبي.

* أمل دمشقي المدير الإقليمي – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

* رياض حمزة رئيس الجامعة الملكية للبنات.

* إيمان مجاهد مساعدة نائب الرئيس للتحول الرقمي، رئيسة قسم الاستراتيجية والمعرفة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

* جوردان سرور مساعد عميد الموارد التعليمية والابتكار الجامعة اللبنانية الأمريكية.

وعن محور منظومات الابتكار: من البحث إلى التأثير الإقليمي فسيتحدث الاساتذة :

* سولفيج نيكلوس المدير الإداري إكس للاستشارات.

* رامي بيرم نائب رئيس جامعة الإمارات العربية المتحدة “المشارك للبحوث “

* جهينة غريب أستاذة وحاملة كرسي اليونسكو – جامعة منوبة

* غسان سعيد أستاذ الأورام النسائية بكلية الطب بجامعة ولاية واين

* ميريام صفير المديرة التنفيذية للمعهد العربي للمرأة – الجامعة اللبنانية الأمريكية

يتبع ذلك حفل عشاء بفندق موفنبيك عمان يضم: الكشف عن الفائزين بجوائز العالم العربي 2025 .

أما فعاليات بعد غدٍ الأربعاء فستكون وفق المحاور التالية :

• محور حوار الذكاء الاصطناعي – رؤية جديدة للتعليم العالي في العالم العربي يتحدث فيه الاساتذة :

* تانيا فيريرا رئيسة مؤتمرات القمة للتايمز للتعليم العالي.

* محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة.

* فابيو بيانو نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة.

• ومحور ورشة عمل حول تخطيط العمل المناخي المؤسسي يشارك فيها الاساتذة المتحدثون :

* مارتينا زيبولي مديرة مشروع أولى باتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط.

* مراد المعايطة نائب عميد كلية التكنولوجيا الزراعية بجامعة عمان الأهلية.

* مايا حداد مديرة استدامة أولى بجامعة عجمان.

* آية سوكي المديرة التنفيذية – الأردن، شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

* جنكيز يلماز رئيس جامعة عبد الله غول.

• أما عن محور حوار حول قيادة المناخ في منطقة تواجه تحديات بيئية ملحة فيشارك فيه الاساتذة :

* فيحاء الشبلي رئيسة قسم الأراضي والمياه والبيئة بالجامعة الأردنية.

* شريفة عبد الباقي ( كرسي اليونسكو) ومنسقة برنامج البحث جامعة تلمسان.

* محمد الطعاني الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة.

• وحول محور ورشة عمل متقدمة في البيانات – تصنيفات التأثير 2025 تتحدث الاستاذة :

* هانا بيكوك رئيسة تصنيفات التأثيرللتايمز للتعليم العالي.

• أما عن محور مواءمة التعليم العالي مع الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي سيشارك بالحديث الاساتذة :

* سمية صابوني أستاذة مساعدة، علم البيانات والذكاء الاصطناعي جامعة عمان الأهلية.

* مهند الفراس رئيس جامعة الخليج.

* منال جلول المؤسس والرئيس التنفيذية لمختبر الذكاء الاصطناعي.

* كاميرون ميرزا رئيس قسم أنشطة تعليم الصفوف المبكرة بهيئة البحوث والتبادل الدولي.

* مريم رياض مستشارة خبيرة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإمارات العربية المتحدة.

• وعن إعادة تصور قابلية توظيف الخريجين فسيتحدث الاساتذة :

* نورا السعدون وكيلة قسم التطوير وضمان الجودة والمشرفة على وحدة التصنيفات العالمية جامعة الملك فيصل.

* عمرو عدلي رئيس جامعة مصر اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

* أحمد الكويتي عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

* خالد الصالح نائب رئيس جامعة عجمان للشؤون الأكاديمية.

* الأستاذ الدكتور نزيه خداج ملاط نائب رئيس جامعة العين.

• وفي محور متحدون من أجل التأثير سيتحدث الاساتذة :

* أ.د. بشار الطراونة عميد كلية الهندسة بجامعة عمان الأهلية.

* عرفان الحسني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيكونبرين للاستشارات.

* رنا الدجاني أستاذ مشارك في علم الأحياء الخلوي الجزيئي بالجامعة الهاشمية.

* فرانسيسكو مارموليجو رئيس التعليم العالي – مؤسسة قطر.

* وسيلقي الكلمة الختامية أ.د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية .

أما حفل الختام فسيكون في جامعة عمان الأهلية وسيتحدث فيه :

* فيل باتي رئيس الشؤون العالمية للتايمز للتعليم العالي.

* أ.د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية.

أما في اليوم الثالث للمؤتمر الخميس فسيكون هناك رحلة اجتماعية وجولة سياحية في البتراء وحفل غداء في منتجع موفنبيك البتراء وتسوق في منطقة البتراء ، ثم العودة إلى فندق موفنبيك عمّان.

وجدير بالذكر أن استضافة هذه القمة المرموقة تعكس الدور البارز لكل من جامعة عمان الأهلية والجامعة الأردنية في تشكيل مستقبل التعليم العالي في العالم العربي، كما تؤكد التزامهما المستمر بتعزيز التميز الأكاديمي، والتعاون البحثي، والابتكار على المستويين الإقليمي والدولي.