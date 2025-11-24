بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الشؤون القانونية: لا نص لتأجيل خدمة العلم لمعيل أسرته أو المتزوج

دقيقة واحدة ago
وزير الشؤون القانونية: لا نص لتأجيل خدمة العلم لمعيل أسرته أو المتزوج

وطنا اليوم:قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، الأحد، إن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، الذي أقره مجلس الأعيان بالإجماع كما ورد من مجلس النواب، لا يتضمن نصا لتأجيل خدمة العلم عن الشخص المعيل لأسرته أو المتزوج.
وأضاف القضاة، في تصريحات تلفزيونية، أن الحقوق الوظيفية للشخص الذي يتم طلبه للخدمة يتم حفظها، موضحا أن الشخص الذي يخدم يعود إلى عمله بعد إنهائه الخدمة.
وبين أنه تم تعديل مادة تأجيل خدمة العلم وجعل الخدمة مقتصرة على الطلبة داخل المملكة، مبينا أن الطالب خارج المملكة إذا استطاع إثبات التحاقه بالدراسة في الخارج، أو إذا كان مقيما مع عائلته خارج الأردن إقامة دائمة فيعتبر مؤجلا وعليه أن يثبت ما يؤكد ذلك.
وتابع أن مشروع القانون تضمن أيضا أن الطلاب الذين يدرسون على نظام السنوات يتم التأجيل لهم.
وذكر أن خدمة العلم كانت لمدة سنتين في السابق، وتم تعديلها في مشروع القانون لتكون 3 أشهر وتنظم على أساس أنها ستكون على 3 دفعات.
وأشار إلى أنه سيتم الاختيار عن طريق القرعة، ومن يقع عليه الاختيار عليه الالتحاق ما لم يكن مستحق التأجيل أو الإعفاء.
ولفت إلى أنه تم إلغاء نص أولوية التعيين لمن ينهي خدمة العلم بعد أن أصبحت الخدمة 3 أشهر فقط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:59

وفيات الاثنين 24-11-2025

09:54

تراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول

09:41

الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق غزة والأزمة الأنسانية تتفاقم في القطاع

09:41

اللواء المتقاعد تامر المعايطة… حين يولد الأمن من صلابة الرجال وتكبر الرتبة بإيمان صاحبها

09:36

الاثنين.. طقس معتدل نهارا وحالة عدم استقرار جوي ليلا

09:32

الأمن العام يدعو إلى الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

09:28

تعرّفوا على المؤشّرات العشرين الأحدث لمتقاعدي الضمان

09:27

The CEO of Orange Jordan Visits Yarmouk University President to Strengthen the Strategic Partnership

09:22

“صحة الطفيلة” توضح أسباب وفاة طالب جامعي بمرض غير وبائي

09:15

رئيس بلدية الزرقاء يثمن زيارة رئيس الوزراء لحي جناعة وحديقة الجندي

09:12

ابتكار صيني ينقل الإنسولين عبر الجلد بكريم موضعي

09:07

نزوح أكثر من 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا

وفيات
وفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025