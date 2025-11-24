الاثنين.. طقس معتدل نهارا وحالة عدم استقرار جوي ليلا

وطنا اليوم:يسود ٱلطقس ٱلٱثنين أجواء معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض ٱلغيوم على ٱرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون ٱلرياح جنوبية شرقية معتدلة ٱلسرعة.

ولكن مع ساعات ٱلليل ٱلمتأخرة، تتأثر ٱلمملكة بـحالة من عدم ٱلٱستقرار ٱلجوي، حيث تتكاثر ٱلغيوم على ٱرتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من ٱلمطر في أجزاء من ٱلمناطق ٱلغربية، قد يصاحبها ٱلرعد أحيانا، وتكون ٱلرياح شمالية غربية معتدلة ٱلسرعة تنشط أحيانا وتثير ٱلغبار.

وتحذر إدارة ٱلأرصاد ٱلجوية في تقريرها من تدني مدى ٱلرؤية ٱلأفقية أحيانا بسبب ٱلغبار، خاصة في مناطق ٱلبادية. كما نبهت إلى ٱحتمال تدني مدى ٱلرؤية في ساعات ٱلليل ٱلمتأخرة بسبب ٱلضباب فوق ٱلمرتفعات ٱلجبلية ٱلعالية، ومن خطر ٱلٱنزلاق على ٱلطرقات ٱلتي تشهد هطولا مطريا.

وتبقى ٱلمملكة ٱلثلاثاء تحت تأثير حالة عدم ٱلٱستقرار ٱلجوي، حيث تنخفض درجات ٱلحرارة وتميل ٱلأجواء للبرودة قليلا.

ويتوقع مع ساعات ٱلصباح هطول زخات من ٱلمطر في أجزاء متفرقة من ٱلمناطق ٱلغربية، قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بـٱلرعد وحبات ٱلبرد، مما قد يؤدي إلى تشكل ٱلسيول في ٱلأودية وٱلمناطق ٱلمنخفضة بما فيها منطقة ٱلبحر ٱلميت.

وبحسب ٱلتقرير، تتسع رقعة ٱلهطول تدريجيا لتشمل مناطق متفرقة من ٱلمملكة على فترات، ثم تميل ٱلأجواء إلى ٱلٱستقرار مع ساعات ٱلمساء وٱلليل.

ويعود ٱلطقس إلى ٱلٱستقرار يوم ٱلأربعاء، فيكون مائلا للبرودة قليلا خاصة فوق ٱلمرتفعات ٱلجبلية، ومعتدلا في ٱلأغوار وٱلبحر ٱلميت وٱلعقبة، وتكون ٱلرياح شرقية معتدلة ٱلسرعة.

ويطرأ ٱلخميس ٱرتفاع قليل على درجات ٱلحرارة، مع طقس لطيف في أغلب ٱلمناطق.