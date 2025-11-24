تعرّفوا على المؤشّرات العشرين الأحدث لمتقاعدي الضمان

الخبير موسى الصبيحي

وصلَ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حتى تاريخه إلى حوالي ( 387 ) ألف متقاعد من مختلف أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال.

وأدرج أدناه مؤشّراتهم الرئيسة وعددها عشرون مؤشّراً:

أولاً: متقاعدو المبكر: (204) آلاف متقاعد بنسبة 53% من العدد الإجمالي التراكمي للمتقاعدين.

ثانياً: متقاعدو الشيخوخة: (111) ألف متقاعد بنسبة 29% من العدد التراكمي للمتقاعدين.

ثالثاً: متقاعدو الاعتلال الطبيعي (كلي وجزئي): ( 33 ) ألف متقاعد بنسبة 8% من العدد الإجمالي للمتقاعدين.

رابعاً: متقاعدو الوفاة الطبيعية: ( 28 ) ألف متقاعد بنسبة 7.2% من العدد الإجمالي للمتقاعدين.

خامساً: متقاعدو الاعتلال الإصابي (كلي وجزئي): ( 7 ) آلاف متقاعد بنسبة 1.7% من العدد الإجمالي للمتقاعدين.

سادساً: متقاعدو الوفاة الإصابية: ( 4.3 ) آلاف متقاعد بنسبة 1.1% من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان.

سابعاً: المتقاعدات “الإناث”: (69.6) ألف متقاعدة بنسبة 18% من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان.

ثامناً: المتقاعدون غير الأردنيين: (10.5) آلاف متقاعد بنسبة 2.7% من العدد الإجمالي للمتقاعدين.

تاسعاً: المتقاعدون من القطاع العام: (162) ألف متقاعد بنسبة 42% من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان.

عاشراً: المتقاعدون من القطاع الخاص: ( 143 ) ألف متقاعد بنسبة 37% من العدد الإجمالي للمتقاعدين.

حادي عشر: المتقاعدون من القطاع المختلط: ( 23 ) ألف متقاعد بنسبة 6% من العدد الإجمالي للمتقاعدين.

ثاني عشر: المتقاعدون من قطاع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية: ( 2.89 ) ألف متقاعد بنسبة 0.54% من العدد التراكمي للمتقاعدين.

ثالث عشر: المتقاعدون من قطاع الاشتراك الاختياري: ( 56 ) ألف متقاعد بنسبة 14.5% من العدد الإجمالي للمتقاعدين.

رابع عشر: المتوسط العام للرواتب: (498) ديناراً.

خامس عشر: المتوسط العام للسن عند التقاعد: (52) سنة.

سادس عشر: أدنى راتب تقاعد حالياً: (120) ديناراً.

سابع عشر: أعلى راتب تقاعد حالياً: (19) ألف دينار.

ثامن عشر: راتب أقل من 300 دينار: (166) ألف متقاعد بنسبة 43% من العدد التراكمي الإجمالي لمتقاعدي الضمان.

تاسع عشر: راتب أكثر من (1000) دينار: ( 36.4 ) ألف متقاعد بنسبة 9.4% من العدد الإجمالي للمتقاعدين.

عشرون: فاتورة التقاعد لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) حوالي (170) مليون دينار.