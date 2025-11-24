بنك القاهرة عمان
“صحة الطفيلة” توضح أسباب وفاة طالب جامعي بمرض غير وبائي

17 ثانية ago
“صحة الطفيلة” توضح أسباب وفاة طالب جامعي بمرض غير وبائي

وطنا اليوم:طمأن مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطفيلة الدكتور حسام الرفوع، طلبة جامعة الطفيلة التقنية ومحافظة الطفيلة بشكل عام من عدم وجود انتشار لمرض السحايا الوبائي، وذلك على خلفية وفاة أحد طلبة الجامعة بهذا المرض.
وقال، إنه الطالب المتوفي دخل المستشفى بتاريخ 16 الشهر الحالي وكان يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وقيء واضطرابات وإرهاق عام، حيث أدخل على أثرها للمستشفى وتم التعامل معه انه مصاب بمرض السحايا.
وأضاف أنه على الفور قام فريق الرصد الخاص بالوزارة بأخذ العينات من المريض وحصر أعداد المخالطين له، حيث تبين أن المريض كان يعاني من مرض السحايا الوبائي البكتيري وهو غير معدي، كما تم التعامل مع المخالطين له والبالغ عددهم 46 مخالطاً، واعطائهم الجرعات للوقاية من المرض في حال كان وبائي.
وأشار إلى أن بعد المخالطين للطالب المتوفي عانوا بارتفاع في درجات الحرارة والتقيىء، حيث تم أخذ العينات منهم واتضح أنهم مصابون بمرض الإنفلونزا الموسمية وليس بمرض السحايا الوبائي.
وشدد على أنه لا داع للهلع، ولا يوجد انتشار للمرض في محافظة الطفيلة.


