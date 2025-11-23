بنك القاهرة عمان
بلدية الكرك تباشر بتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ

58 ثانية ago
وطنا اليوم:باشرت بلدية الكرك الكبرى، الأحد، بتجهيز غرفة عمليات مركزية مخصصة لإدارة الأزمات والطوارئ، مزودة بأجهزة اتصال لاسلكية وخرائط ولوحات تفاعلية ونظام مناوبات على مدار الساعة بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع الأزمات.
وقال رئيس لجنة البلدية محمد المناصير، إن الغرفة تم تجهيزها بنظام خرائط حي ومتطور يتيح متابعة مواقع العبارات والأودية والشوارع الرئيسة والمناطق الحساسة، مما يمكن فرق الطوارئ من سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل الميداني خلال حالات الطقس والظروف الاستثنائية.
وأضاف أن غرفة العمليات ستربط بكافة الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، لتكون مركز تنسيق فعال يسهل إدارة المعلومات ويوحد الجهود خلال حالات الطوارئ، مما يرفع مستوى الجاهزية ويسرع الإجراءات الميدانية


