شروط المنافسة على المنح والقروض من صندوق دعم الطالب الجامعي

وطنا اليوم:قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، إنه يمكن للطالب المنافسة على المنح والقروض الداخلية التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي وفق شروط.

وتتضمن الشروط، وفق منشور للخطيب عبر “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن يكون الطالب أردني الجنسية، ويحمل رقماً وطنياً أردنياً، وعليه لا يمكن لأبناء الأردنيات الاستفادة.

وأن يكون الطالب مسجلاً في درجة الدبلوم المتوسط، أو درجة البكالوريوس في البرنامج العادي في إحدى الجامعات/الكليات الأردنية الحكومية، وعلى نفقته الخاصة، وعليه لايمكن لطلبة البرنامج الموازي أو طلبة الجامعات الخاصة أو طلبة الدراسات العليا الاستفادة.

وألا يكون مستفيداً أو استفاد سابقاً من منحة كاملة من أي جهة كانت عند تقديم طلب الاستفادة أو بعده، أو مستفيداً من نسبة خصم مهما كانت.

وأن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم الطلب عن (2) نقطة من (4)، أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته فيعتمد له معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة.

وأن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة إنذار تأديبي فأعلى سارية المفعول عند تقديم الطلب.

ولا يسمح لطلبة تخصصات دبلوم كليات المجتمع غير التقنية / التطبيقية، بالتقدم بطلب للاستفادة من المنح والقروض الداخلية، وعليه لا يمكن لطلبة التخصصات الإنسانية مثلا الاستفادة.