رئيس الحكومه في الزرقاء

أ.د. مصطفى عيروط

اول رئيس حكومه كما اعتقد وقد اكون مخطئا فاعتذر في تاريخ الاردن

يزور جناعه في الزرقاء

واول رئيس حكومه كما اعتقد وقد اكون مخطئا فاعتذر في تاريخ الاردن

يزور ملعب بلديه الزرقاء في جناعه منذ انشائه

ومركز التدريب المهني في الهاشميه

وجبل الأمير فيصل

هو الدكتور جعفر حسان كرئيس حكومه ميداني ومتابع

اقول هذا الكلام لأنني عشت وترعرعت في المنطقه جناعه وحي الضباط ووادي الحجر والزرقاء والرصيفه

وكل شبر فيها اعرفه واعرف الزرقاء شبرا شبرا وما تعانيه

يذكرني دولة الدكتور جعفر حسان ومعه رئيس لجنة بلدية الزرقاء النظيف النزيه المنجز المهندس خالد الخشمان عندما كنت عضوا في مجلس بلدية الزرقاء من عام ٢٠٠٣-٢٠٠٧ وكنت وبعض الاعضاء دوريا في الملعب البلدي ووجدنا عدة موظفين محسوبين عليه ولم يداوموا منذ مدة طويله

ا لزرقاء بحاجه الى عمل وإنجاز على الارض والواقع ومحاسبه متابعه ومساءله وتقييم لاي مسؤول ماذا أنجز وماذا لم ينجز

مساءله بحزم قانوني واداري

شكرا لدولة الرئيس الدكتور جعفر حسان

شكرا لرئيس بلدية الزرقاء المعين كرئيس لجنه بلدية الزرقاء

المهندس المحترم خالد الخشمان

واقترح ان يستمع إلى مواضيع اخرى تحتاج إلى زيارة ميدانية على الواقع في الزرقاء كمدينه ومحافظه والرصيفه

للحديث بقيه بعد مده عن موضوعات مهمه من خلال تجربه فعليه مهمه

خدمت فيها عضوا في مجلس بلديه الزرقاء

من ٢٠٠٣-٢٠٠٧

وعميدا لكلية الزرقاء الجامعيه في جامعة البلقاء التطبيقيه

من ٢٠٢٠-٢٠٢٢

ويوميا في الزرقاء وقريب منها

للحديث بقيه عن الزرقاء الحاضر والمستقبل

و في الزرقاء ٥٢٪ من الصناعه الاردنيه والزرقاء مدينة الإنتاج والعمل والعسكر

نحن جيل عرفنا الزرقاء والأردن كيف كانت وكيف اصبحت

الاردن نموذج للانجازات والنجاح والتنميه وبناء الإنسان

نموذج للأمن والاستقرار والنماء وحرية الرأي والنقد البناء.