بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

رئيس الحكومه في الزرقاء

34 ثانية ago
رئيس الحكومه في الزرقاء

أ.د. مصطفى عيروط

اول رئيس حكومه كما اعتقد وقد اكون مخطئا فاعتذر في تاريخ الاردن
يزور جناعه في الزرقاء

واول رئيس حكومه كما اعتقد وقد اكون مخطئا فاعتذر في تاريخ الاردن
يزور ملعب بلديه الزرقاء في جناعه منذ انشائه
ومركز التدريب المهني في الهاشميه
وجبل الأمير فيصل
هو الدكتور جعفر حسان كرئيس حكومه ميداني ومتابع

اقول هذا الكلام لأنني عشت وترعرعت في المنطقه جناعه وحي الضباط ووادي الحجر والزرقاء والرصيفه

وكل شبر فيها اعرفه واعرف الزرقاء شبرا شبرا وما تعانيه
يذكرني دولة الدكتور جعفر حسان ومعه رئيس لجنة بلدية الزرقاء النظيف النزيه المنجز المهندس خالد الخشمان عندما كنت عضوا في مجلس بلدية الزرقاء من عام ٢٠٠٣-٢٠٠٧ وكنت وبعض الاعضاء دوريا في الملعب البلدي ووجدنا عدة موظفين محسوبين عليه ولم يداوموا منذ مدة طويله

ا لزرقاء بحاجه الى عمل وإنجاز على الارض والواقع ومحاسبه متابعه ومساءله وتقييم لاي مسؤول ماذا أنجز وماذا لم ينجز
مساءله بحزم قانوني واداري
شكرا لدولة الرئيس الدكتور جعفر حسان
شكرا لرئيس بلدية الزرقاء المعين كرئيس لجنه بلدية الزرقاء
المهندس المحترم خالد الخشمان

واقترح ان يستمع إلى مواضيع اخرى تحتاج إلى زيارة ميدانية على الواقع في الزرقاء كمدينه ومحافظه والرصيفه
للحديث بقيه بعد مده عن موضوعات مهمه من خلال تجربه فعليه مهمه
خدمت فيها عضوا في مجلس بلديه الزرقاء
من ٢٠٠٣-٢٠٠٧
وعميدا لكلية الزرقاء الجامعيه في جامعة البلقاء التطبيقيه
من ٢٠٢٠-٢٠٢٢
ويوميا في الزرقاء وقريب منها

للحديث بقيه عن الزرقاء الحاضر والمستقبل
و في الزرقاء ٥٢٪ من الصناعه الاردنيه والزرقاء مدينة الإنتاج والعمل والعسكر

نحن جيل عرفنا الزرقاء والأردن كيف كانت وكيف اصبحت
الاردن نموذج للانجازات والنجاح والتنميه وبناء الإنسان
نموذج للأمن والاستقرار والنماء وحرية الرأي والنقد البناء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:21

د. محمد عبدالله القواسمة يكتب – بؤس الأديب (قصة قصيرة)

19:20

قرار مجلس الأمن 2803 حصان طروادة لاختراق المنظومة الدولية والتوطئة لإسرائيل الكبرى

19:18

إسرائيل تعلن استهداف الرجل الثاني في حزب الله

19:09

مجلس الوزاء يعلن عن قرارات مهمة للأردنيين الأحد

18:02

إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على عدد من تجار المخدرات الخطرين وتحبط تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة

16:43

المستقلة للانتخاب: نضع كافة امكانياتنا في خدمة التحول الديمقراطي في سوريا

16:39

صحة الطفيلة: وفاة طالب جامعي بالتهاب السحايا البكتيرية

16:31

رئيس المكتب الثقافي الكويتي يزور جامعة البترا ويبحث سبل التعاون الأكاديمي

16:27

تجارة عمان تبحث العلاقات الاقتصادية مع بنين

16:25

الملك يعزي بوفاة والدة السفير الدباس

16:21

وزير الصحة: الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني

16:06

غارة إسرائيلية على الضاحية تستهدف عنصرا بارزا في حزب الله

وفيات
وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025