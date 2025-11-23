رئيس المكتب الثقافي الكويتي يزور جامعة البترا ويبحث سبل التعاون الأكاديمي

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيسَ المكتب الثقافي الكويتي في الأردن، الدكتور محمد عبد اللطيف الجار الله، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين.

وأكد عبد الرحيم أن الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والكويت، وتمثل فرصة لتعزيز التعاون الأكاديمي، مشيرًا إلى اعتزاز الجامعة بتاريخها الحافل بالطلبة الكويتيين الذين كانوا جزءًا من مسيرتها وتركوا بصمات متميزة.

وأضاف عبد الرحيم أن الجامعة تواصل مسيرتها نحو التميز عبر استراتيجية ترتكز على استقطاب الكفاءات التدريسية، وتطوير البحث العلمي، والحصول على الاعتمادات الدولية المرموقة.

من جانبه، أشاد رئيس المكتب الثقافي الكويتي، الدكتور محمد الجار الله، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه جامعة البترا، وبما تحظى به من تطور في مرافقها وبنيتها التحتية، فضلًا عن سمعتها الأكاديمية المرموقة، مؤكّدًا أن ذلك يجعل منها شريكًا مهمًا في مسيرة التعليم العالي. وأضاف أنه يتطلع إلى بحث آفاق التعاون المستقبلي بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز العلاقات التعليمية بين البلدين.

وقدّم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، عرضًا تقديميًا استعرض فيه تاريخ الجامعة وتطورها، مشيرًا إلى أن الجامعة حققت إنجازات نوعية في مجالات البحث العلمي وبراءات الاختراع، وتركّز حاليًا على توسيع برامج الابتعاث وزيادة الاعتمادات الدولية.

وشملت زيارة الدكتور الجار الله جولة تعريفية في مرافق الجامعة، شملت مركز الدراسات الدوائية، ومختبرات كلية طب الأسنان، ومعارض كلية العمارة والتصميم، واستوديوهات كلية الإعلام، والمحكمة الصورية في كلية الحقوق، والمرافق الرياضية في عمادة شؤون الطلبة، ومركز السيطرة في مركز الحاسوب.

وحضر اللقاء من جانب المكتب الثقافي الكويتي كل من: منسق الشؤون الأكاديمية الدكتور أيمن الخالدي، والدكتور باسل الطاهات.

كما حضر من جامعة البترا: عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، وعميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر الجمل، ومساعد الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، ومدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس الدكتور أحمد القاسم، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات.