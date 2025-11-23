بنك القاهرة عمان
البر والإحسان تسلم مساعدات لأسر عفيفة وتنفذ يوما طبيا مجانيا متخصصا في منطقة الضليل

البر والإحسان تسلم مساعدات لأسر عفيفة وتنفذ يوما طبيا مجانيا متخصصا في منطقة الضليل

وطنا اليوم – سلمت حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد) أمس، مساعدات وطرود غذائية ل 200 أسرة عفيفة ترأسها سيدات في منطقة الضليل بمحافظة الزرقاء.
وجاء تقديم المساعدات في إطار جهود الحملة ورسالتها لمساعدة الأسر العفيفة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأسر المستهدفة والفئات الأكثر حاجة في مختلف مناطق المملكة، وتحقيقا لمعاني التكافل والتضامن الاجتماعي.

كما نفذت الحملة بتمويل من منظمة بروسوليدر ومنظمة فرسان مالطا – الأردن من خلال عيادة الأسنان المتنقلة والمجهزة، يوماً طبياً مجانياً متخصصا في مجال طب الأسنان، استهدف طلبة المرحلة الأساسية في مدرسة ربا الضليل الأساسية المختلطة، استفاد منه 116 طفلا وطفلة.

واشتملت الفعالية الطبية اجراء الفحص والكشف الطبي للأسنان، وجلسات توعية وتثقيف صحي، إضافة الى توزيع مستلزمات العناية الشخصية والسنية، وتطبيق مادة الفلورايد على الأسنان، وتقديم خدمات علاجية مباشرة من خلال العيادة المتنقلة المدعومة من منظمة فرسان مالطا.
كما عاينت الفرق الطبية المشاركة في الفعالية الطبية، حالة لطفلة تعاني من التصاق اللسان، وبحاجة الى تدخل جراحي، ستعمل الحملة على متابعتها في اطار شراكتها مع القطاع الطبي الخاص.
وأكدت حملة البر والإحسان، استمرارها في تنفيذ هذه الفعاليات الطبية وتقدم المساعدات للأسر المستهدفة، انطلاقا من رؤيتها في دعم الجهود الوطنية لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر، وتمكين المجتمعات الأكثر هشاشة عبر مبادرات متكاملة.
كما اكدت الحملة استمرارها في مواصلة برامجها الهادفة والتشاركية مع مختلف المؤسسات لمحلية والدولية لضمان وصول الخدمات الإنسانية الى مختلف المناطق في المملكة، بما يسهم في تحقيق اثر تنموي مستدام على المجتمعات المحلية.


