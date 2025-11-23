ناشطون يسخرون من الصين بسبب قهوة الصراصير

وطنا اليوم:في خطوة غير مألوفة أثارت موجة واسعة من الجدل والسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ابتكرت الصين أنواعا جديدة من القهوة بنكهات وصفها الكثيرون بـ “الصادمة”.

وتضمنت قائمة الابتكارات الجديدة إضافات غير تقليدية إلى مشروب القهوة العالمي، تراوحت بين “الخضروات، والحشرات، والنمل”، وصولا إلى “أمعاء الخنزير المطبوخة”.

من “الشاي الرمزي” إلى “عبث القهوة”

يأتي هذا التحول في بلد يعد الموطن الأصلي للشاي؛ فالصين هي “أكبر منتج ومصدر للشاي في العالم، وأكبر مستهلك له أيضا”.

وبينما يحتل الشاي مكانة رمزية عميقة وراسخة في الثقافة الصينية منذ أكثر من 4000 عام، وما زال يحتفظ بنكهته التقليدية الأصيلة، يبدو أن القهوة -التي عرفها الصينيون نسبيا في أواخر القرن التاسع عشر- قد أصبحت ساحة للتجارب الجريئة.

ووفقا لتقرير برنامج “شبكات”، فقد “عاث الصينيون بالقهوة” فأنتجوا هذه الأنواع الجديدة التي شملت أيضا نكهة “البصل الأخضر”.

متحف الحشرات: 12 كوبا يوميا

في تطبيق عملي لهذه الصرعة، بدأ “متحف الحشرات” في الصين بتحضير قهوة بنكهات غريبة لزبائنه.

ويعتمد المتحف في إعداد هذه المشروبات على “حشرات وديدان مستوردة من محلات الطب الصيني”.

وتشير الأرقام إلى أن المتحف يبيع حاليا نحو 12 كوبا يوميا، بسعر يصل إلى 7 دولارات للكوب الواحد.

سخرية واسعة: “إكسترا صراصير”

لم تمر هذه الأخبار مرور الكرام على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تباروا في إطلاق التعليقات الساخرة.

فقد عبر الناشط “أدهم” عن أسفه على حال مشروبات القهوة الشهيرة، قائلا: “يا حيف ع الإسبريسو والأمريكانو، بدل ما بنطلب هلا إكسترا فانيلا سيروب بنطلبها بإكسترا صراصير”.

فيما تساءلت “رشا” عن مصادر الأمراض في ظل هذه العادات، قائلة: “طيب فهمنا بياكلوا الحشرات، وصلت معهم للقهوة!”.

بينما رأت “ريهام” أن الصين “عدت العالم كله بعاداتها الغريبة”، مشيرة إلى دخول مساحيق الحشرات حتى إلى أوروبا.

فوائد طبية مزعومة

على الرغم من الاستهجان العالمي، يستند هذا التوجه إلى موروثات في “الطب الصيني التقليدي”.

إذ تشير الأبحاث في هذا المجال إلى أن “مسحوق الصراصير” يمكن استخدامه لأغراض علاجية، منها “تحفيز الدورة الدموية، وتعزيز إنتاج الكولاجين في أماكن الجروح، وإصلاح أنسجة الغشاء المخاطي”.

كما ينظر إلى “ديدان الوجبة الصفراء” على أنها مصدر غني بالبروتين، وعامل مساعد في “تعزيز الجهاز المناعي”.

وهو ما دفع بعض المعلقين، مثل “رجب”، إلى الإشارة إلى اختلاف الثقافات، قائلا: “هم بيقولوا إن الحشرات غنية بالبروتينات ولها فوائد كبيرة”