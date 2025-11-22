خفض الفاقد المائي في المملكة 4.4 % خلال الربع الثالث

وطنا اليوم _

أكدت وزارة المياه والري خفض الفاقد المائي خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 4.4 بالمئة، ليصل إجمالي الفاقد في جميع مناطق المملكة إلى 40.9 بالمئة، مقارنة بـ45.3 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا التراجع إلى الجهود الحكومية المبذولة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إنه، تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 واستراتيجية خفض الفاقد المائي، جرى تكثيف الجهود عبر إدخال تقنيات حديثة لإدارة وتوزيع والتحكم في مصادر المياه، وتعزيز التحول الرقمي، وإشراك القطاع الخاص في عمليات صيانة الخطوط، إضافة إلى رفع كفاءة عمليات قراءة العدادات والفوترة، فوصلت دقة القراءات إلى 98 بالمئة، وزيادة عدد فرق الصيانة، واستبدال مليون عداد مياه معطل، نصفها في مناطق شركة “مياهنا”.

وأشارت الوزارة إلى تكثيف حملات ضبط الاعتداءات على شبكات المياه، إذ ضبط خلال 2025 أكثر من 11519 اعتداء على الخطوط الرئيسية، ما أسهم في توفير 10.8 مليون متر مكعب من المياه خلال الربع الثالث من العام، ونحو 31.4 مليون متر مكعب على مستوى العام بأكمله.

وبينت أن ذلك انعكس إيجابا على تحسين التزويد المائي للمواطنين في جميع المناطق، وتحقيق الانسياب الطبيعي للمياه، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة وطنية مهمة ستعزز بشكل ملموس جودة خدمات المياه في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن خفض الفاقد المائي يمثل أحد أولويات القطاع المائي، حيث ساهم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، كأول تجربة من نوعها على مستوى المنطقة، في خفض الفاقد بشكل تراكمي منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2025 بنسبة 5.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وأكدت أن استراتيجية خفض الفاقد، التي انطلقت عام 2021، نجحت في تقليل الفاقد سنويا من 52.5 بالمئة عام 2021/2022 بمعدل نحو 2 بالمئة سنويا، حيث شملت مشاريع خفض الفاقد إعادة هيكلة مناطق التوزيع وتقسيم المناطق الرئيسية إلى فرعية لتسهيل مراقبتها وإدارة الضغوط فيها، واستخدام تقنيات حديثة مثل برامج “ERP” و”Cash Desk” و”X7″، إضافة إلى إطلاق تطبيق الوزارة الذي وفر خدمات إلكترونية متقدمة للتعامل مع ملاحظات المواطنين، ما ساهم في تحسين عمليات التزويد المائي.