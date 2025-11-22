بنك القاهرة عمان
وزير النقل يبحث تحسين أوضاع السائقين وتعزيز حمايتهم الاجتماعية

22 نوفمبر 2025
وزير النقل يبحث تحسين أوضاع السائقين وتعزيز حمايتهم الاجتماعية

وطنا اليوم _

بحث وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، ورئيس نقابة الميكانيك والعاملين بالنقل محمود المعايطة، اليوم السبت، عددا من الملفات المتعلقة بظروف السائقين وآليات تحسين بيئة العمل في قطاع النقل، بما يضمن استدامة القطاع وتوفير حياة كريمة للعاملين فيه.

واستمع القطامين، خلال اللقاء، إلى جملةٍ من التحديات التي تواجه السائقين، خاصة الفئة السادسة، وما يترتب عليها من أعباء مهنية ومعيشية تستدعي معالجات عملية وتشاركية.

وأكد وزير النقل، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، ضرورة المضي قدمًا نحو إدخال شريحة السائقين إلى منظومة الضمان الاجتماعي وفق طبيعة مداخيلهم، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تُعدُّ ركيزة أساسية في منظومة النقل العام.

وشدد على أهمية التقدم بملف شمول سائقي العمومي، خصوصًا سائقـي مركبات التاكسي الأصفر، بالضمان الاجتماعي لما لذلك من أثر مباشر في تحسين البيئة المهنية وضمان الاستقرار للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد القطامين أن الوزارة مستمرة في العمل مع مختلف الشركاء لمعالجة التحديات، وتهيئة بيئة داعمة للسائقين والعاملين في النقل، بما يضمن النهوض بهذا القطاع الحيوي ويعزز دوره في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وركز اللقاء على العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز دور السائقين وتمكينهم، وتطوير آليات العمل، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك تسهيل إجراءات العمل وتشجيع فرص التدريب والدعم المهني، وصولًا إلى منظومة نقل أكثر كفاءة وجودة.


