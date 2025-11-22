“الاقتصاد الرقمي” تختتم زيارة عمل إلى دمشق لتعزيز التعاون في الاتصالات والتحول الرقمي

وطنا اليوم _

اختتمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، زيارة عمل رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، بمشاركة وفد حكومي يترأسه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، شهدت الزيارة سلسلة اجتماعات ولقاءات موسعة، شملت لقاء وزير الاتصالات والتقانة السوري عبدالسلام هيكل، إلى جانب لقاءات مع مؤسسات أكاديمية وشركات ناشئة في قطاع الاتصالات والأمن السيبراني في سوريا، إضافة إلى مشاركة فعّالة في ملتقى الأعمال الأردني السوري.

وقال سميرات إن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات والتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية في قطاعي الاتصالات والتحول الرقمي، وتمهد لمرحلة جديدة من الشراكات التقنية التي تستند إلى تبادل الخبرات وتكامل القدرات.

وأعرب عن اعتزازه بما حققته الشركات الأردنية من نجاحات في مجالات الأمن السيبراني والخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية وتصميم الألعاب والذكاء الاصطناعي.

وأضاف إن هذه الزيارة جاءت مع الخبرات الوطنية لرغبة حقيقية في بناء شراكات مع الأشقاء في سوريا، وفتح آفاق تعاون واستثمار مشترك ونقل التجارب الناجحة وتقديم الدعم الفني والمعرفي الذي يساهم في تطوير البنية الرقمية وتمكين الشباب وبناء المهارات.

كما افتتح الوزيران، الأردني والسوري، فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “هايتك” في دمشق، بمشاركة واسعة من الشركات الأردنية والسورية، حيث قدّم المعرض منصة مشتركة لاستعراض الفرص التقنية وتعزيز التواصل بين الرياديين والشركات في البلدين.

وناقش الجانبان فرص التعاون في التحول الرقمي، البنية التحتية للاتصالات، الأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز دور الابتكار في دعم الشركات الناشئة وتمكين الكفاءات التقنية لدى الشباب.

كما جرى خلال الزيارة بحث سبل تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة مساحات أوسع للتعاون بين المؤسسات الرقمية في البلدين، بما يسهم في تطوير الخدمات، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتحفيز بيئة الأعمال.