إقليم البترا : 81 ألف زائر في تشرين الأول بزيادة نسبتها 71% مقارنة بالعام الماضي

وطنا اليوم:تصدر الزوار العرب قائمة الزوار الدوليين الأعلى إنفاقا في الأردن خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بإجمالي إنفاق بلغ 2.222 مليار دينار، مشكّلين ما نسبته 55% من إجمالي عدد الزوار الدوليين، الذين بلغ عددهم 5.923 مليون زائر، بحسب بيانات وزارة السياحة والآثار.

وبلغ حجم إنفاق الأردنيين المقيمين في الخارج خلال الفترة ذاتها 1.459 مليار دينار، في حين أنفق الزوار الأجانب 965 مليون دينار.

ويشهد قطاع السياحة الأردني تعافياً تدريجياً بعد تضرره من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر لعامين، وأثر سلباً على المنطقة، وأدى إلى إلغاء حجوزات فندقية ورحلات طيران.

وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 6.5% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 6.553 مليار دولار، مدفوعاً بزيادة عدد السياح بنسبة 14.1%.

وتواصل وزارة السياحة والآثار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية، وتنويع المنتج، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي.

الى ذلك قال مفوض شؤون إدارة المحمية الأثرية والسياحة في سلطة إقليم البترا، يزن محادين، الجمعة، إن الأرقام والمؤشرات الإيجابية ذات الأثر الإيجابي على القطاعات المحلية في اللواء واضحة، إذ سجلت خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني أرقاما مميزة وزيادة عن العام الماضي.

وأضاف محادين أن أعداد الزائرين في تشرين الأول سجلت نحو 81 ألف زائر، بزيادة نسبتها 71% مقارنة بالعام الماضي، منهم 49,910 من الأجانب، بزيادة بنسبة 99% عن العام الماضي.

وأشار إلى أنه في 24 تشرين الأول 2025، كان هناك 4,957 زائرا دخلوا محمية البترا الأثرية، فيما وصل عدد الزوار منذ بداية تشرين الثاني الحالي إلى 51,251 زائرا، بنسبة زيادة بلغت 19% مقارنة مع العام الماضي، مؤكدا أن المؤشرات تشير إلى تصاعد الأرقام خلال الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بنسب إشغال فنادق البترا، بين محادين أنها مرتفعة، موضحا أن جميع الفنادق التي كانت مغلقة قد عادت إلى العمل، باستثناء الفنادق التي تحتاج إلى صيانة، حيث يجري العمل عليها استعدادا للمواسم السياحية المقبلة.

وأكد أن هذه المؤشرات وعودة السياحة تدل على أن الأسواق السياحية قد استعادت ثقتها في الأردن وأنه آمن ومستقر، نتيجة تحسن الأوضاع الإقليمية في المنطقة وعودة الطيران منخفض التكلفة.

ولفت محادين إلى أن الأثر الإيجابي انعكس أيضا على المطاعم والمقاهي والشركاء الاستراتيجيين من الجمعيات التي تعمل داخل المحمية وخارجها، التي تقدم مجموعة من التجارب السياحية، التي تسعى إلى إطالة مدة إقامة الزوار في إقليم البترا التنموي السياحي.

وأوضح أن إحدى الحفلات الموسيقية التي أُقيمت في أيار الماضي كان مردودها المالي خلال يومين 1.8 مليون دينار، حيث استمر الحفل لليلتين في السيق البارد وسد النمر في منطقة البيضاء، مشيرا إلى أنه في الأسبوع الماضي كان هناك حفل للفنان كاظم الساهر، حيث حضر نحو 650 زائرا، مؤكدا أن هدف الحفل كان الترويج السياحي في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأضاف محادين أنه سيكون هناك عدد كبير من الأنشطة والفعاليات العام المقبل، مشددا على استراتيجية أن البترا هي مركز للفن والإبداع والثقافة والحضارة.

وبين أنه تم العمل على ثقافة مميزة العام الحالي تحت عنوان “ثقافة البدو في وادي رم والبترا” التي أُدرِجت ضمن التراث اللامادي الثقافي في اليونسكو عام 2008، مشيرا إلى أنه تم العمل هذا العام على 6 بيوت شعر في مناطق العمارين وأم صيحون والطيبة ووادي موسى ودلاغة والراجف، بهدف إظهار كرم وضيافة الأردنيين.