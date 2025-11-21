وفد جورجي يزور البترا للاطلاع على التجربة الأردنية في حماية المواقع التراثية

وطنا اليوم:زار وفد من الوكالة الوطنية للحفاظ على التراث الثقافي في جورجيا برئاسة المديرة العامة للوكالة تيا أونياني، برفقة السفير الجورجي في المملكة ارتشيل دزولياشفيلي، مدينة البترا الأثرية، أمس الخميس، بهدف التعرف على التجارب الأردنية المتقدمة في حماية المواقع التراثية وإدارتها، والاطلاع على آليات صون الإرث التاريخي في أحد أبرز المواقع الأثرية على مستوى العالم.

واستقبل الوفد مفوض المحمية الأثرية والسياحة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس يزن محادين، الذي قدم شرحاً مفصلاً حول جهود السلطة في الحفاظ على الموقع، وإدارة الحركة السياحية، وتطوير أساليب الحماية الميدانية بما يضمن استدامة البترا وحماية معالمها الفريدة.

وأكد محادين أن البترا تُعد نموذجاً عالمياً في إدارة المواقع الأثرية بفضل العمل المستمر على تطوير أدوات الحفاظ والترميم، مشيراً إلى أن السلطة تولي اهتماماً كبيراً لحماية القيمة التراثية والبيئية للموقع بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

وخلال الزيارة، أعربت تيا أونياني عن تقديرها للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه البترا في مجال إدارة التراث، مؤكدة أن البترا من أهم المواقع التراثية في العالم. كما شددت على ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز التعاون في مشاريع حماية التراث الثقافي.

وتجول الوفد برفقة السفير في عدد من معالم البترا الشهيرة، شملت السيق، والخزنة، والمدرج النبطي، حيث اطلعوا على آليات الترميم، وبرامج حماية المواقع الحساسة، وأعمال إدارة الزوار، بالإضافة إلى شرح حول التحديات الطبيعية التي تواجه الموقع وطرق معالجتها.

وأعرب أعضاء الوفد والسفير دزولياشفيلي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة إقليم البترا في الحفاظ على هذا الإرث الإنساني، مؤكدين أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية التراث الثقافي.