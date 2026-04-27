بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026

27 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من عام 2026، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 42.4 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 6% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، عبد الاله الخطيب، في تعليقه على هذه النتائج، أنها تثبت قوة المركز المالي للبنك واستدامة أداءه القوي على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، وتعكس حصافة البنك في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين. وأكد أن البنك يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز الربحية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال.
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن الأداء القوي خلال الفترة يعكس نجاح البنك في تنفيذ خططه التطويرية وتوسيع قاعدة عملائه وتميزه بطرح حلول مالية مبتكرة ومبادرات نوعية، مما يرسخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة في السوق المصرفي.
وأضاف الصفدي ان مجموعة البنك تتبع نهجاً متوازناً في إدارة المخاطر يهدف الى تحقيق أرباح مستدامة مع المحافظة على جودة الموجودات ومتانة المركز المالي. وأضاف ان البنك يحرص على الموازنة بين النمو والربحية من خلال سياسات مدروسة تضمن إدارة فاعلة للمخاطر وتعزز كفاءة الأداء، مؤكدا ان هذا النهج يشكل جزءاً اساسياً من استراتيجية البنك لتحقيق نتائج قوية ومستدامة على المدى الطويل.
واستعرض الصفدي أبرز المؤشرات المالية التي حققها البنك خلال الفترة موضحاً نمو صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 10.3% لتصل الى 4.9 مليار دينار، ونمو اجمالي الدخل بنسبة 3.5% خلال الفترة ليصل الى 117.0 مليون دينار، مؤكداً ان هذا الأداء المتميز يعكس كفاءة مختلف القطاعات التشغيلية في المجموعة.
و أشار الصفدي الى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.5 مليار دينار وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% وهي اعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وأكد الصفدي التزام البنك بالمحافظة على تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المتكاملة للعملاء.


